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Англия
26 февраля 2025, 22:53 | Обновлено 26 февраля 2025, 22:54
920
1

ФОТО. Провальный матч новичка Ман Юнайтед: привез эпичный гол и был удален

26 февраля красные дьяволы играют против Ипсвича в 27-м туре АПЛ 2024/25

26 февраля 2025, 22:53 | Обновлено 26 февраля 2025, 22:54
920
1
ФОТО. Провальный матч новичка Ман Юнайтед: привез эпичный гол и был удален
Getty Images/Global Images Ukraine

26 февраля Манчестер Юнайтед принимает на Олд Траффорд Ипсвич в матче 27-го тура АПЛ 2024/25.

Уже в первом тайме команды забили по 2 гола. У красных дьяволов отличился Маттейс де Лигт, а еще один мяч в свои ворота отправил хавбек гостей Сэм Морси.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

У Ипсвич дубль положил Джейден Филоген-Биденс. А его первый гол точно надолго запомнится и голкиперу МЮ Андре Онана, и защитнику Патрику Доргу.

Доргу и Онана не разобрались между собой, Патрик прокинул мяч мимо Андре, и Джейдену оставалось лишь добежать и забить в пустые.

На этом «приключения» Доргу не закончились. На 43-й он получил прямую красную карточку за жесткий подкат против Омари Хатчинсона.

Патрик присоединился к Ман Юнайтед в зимнее трансферное окно, покинул итальянский Лечче. Для него это был четвертый матч в футболке дьяволов.

Несмотря на сложности, МЮ вышел вперед на старте второй 45-минутки. Забил Гарри Магуайр после ассиста Бруну Фернандеша.

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футбол Англия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
З голом начудили. Відкидами м'яч коли голкіпер вже готовий його забрати. ладно б в аут вибив
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