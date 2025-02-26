ФОТО. Провальный матч новичка Ман Юнайтед: привез эпичный гол и был удален
26 февраля красные дьяволы играют против Ипсвича в 27-м туре АПЛ 2024/25
26 февраля Манчестер Юнайтед принимает на Олд Траффорд Ипсвич в матче 27-го тура АПЛ 2024/25.
Уже в первом тайме команды забили по 2 гола. У красных дьяволов отличился Маттейс де Лигт, а еще один мяч в свои ворота отправил хавбек гостей Сэм Морси.
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У Ипсвич дубль положил Джейден Филоген-Биденс. А его первый гол точно надолго запомнится и голкиперу МЮ Андре Онана, и защитнику Патрику Доргу.
Доргу и Онана не разобрались между собой, Патрик прокинул мяч мимо Андре, и Джейдену оставалось лишь добежать и забить в пустые.
На этом «приключения» Доргу не закончились. На 43-й он получил прямую красную карточку за жесткий подкат против Омари Хатчинсона.
Патрик присоединился к Ман Юнайтед в зимнее трансферное окно, покинул итальянский Лечче. Для него это был четвертый матч в футболке дьяволов.
Несмотря на сложности, МЮ вышел вперед на старте второй 45-минутки. Забил Гарри Магуайр после ассиста Бруну Фернандеша.
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