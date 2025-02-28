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Италия
28 февраля 2025, 21:31 |
1252
2

Недовольство. Руководство топ-клуба нашло 2 замены главному тренеру

Будущее Тиаго Мотты в «Ювентусе» довольно туманное

28 февраля 2025, 21:31 |
1252
2
Недовольство. Руководство топ-клуба нашло 2 замены главному тренеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Тиаго Мотты, сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, в Турине недовольны результатами команды и уже рассматривают двух кандидатов на замену Мотты: коуч «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини и тренер «Наполи» Антонио Конте.

В текущем сезоне «Ювентус» вылетел в 1/16 финала лиги чемпионов от ПСВ. а в Серии А после 26 туров идет на 4-м месте.

Ранее сообщалось о том, что лидер сборной Украины летом перейдет в топ-чемпионат.

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Тиаго Мотта Джан Пьеро Гасперини Антонио Конте Аталанта Наполи Ювентус назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: Calciomercato
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Комментарии 2
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Mark4854590
У Юве в серії А чотири перемоги поспіль. Правда з ЛЧ вилетіли... Але до кінця сезону навряд чи його звільнять
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