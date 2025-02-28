Недовольство. Руководство топ-клуба нашло 2 замены главному тренеру

Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Тиаго Мотты, сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, в Турине недовольны результатами команды и уже рассматривают двух кандидатов на замену Мотты: коуч «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини и тренер «Наполи» Антонио Конте.

В текущем сезоне «Ювентус» вылетел в 1/16 финала лиги чемпионов от ПСВ. а в Серии А после 26 туров идет на 4-м месте.

Ранее сообщалось о том, что лидер сборной Украины летом перейдет в топ-чемпионат.