Лидер сборной Украины летом перейдет в топ-чемпионат. Есть два претендента

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации итальянских СМИ, интерес к футболисту возобновил «Ювентус» и «Наполи». Оба клуба считают, что следующим летом удастся убедить «горняков» продать своего лидера. Судаков хочет ухода в Серию А, он рассказал, что уже имел предложения от туринцев и неаполитанцев, но в итоге «Шахтер» все отклонил.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 25 матчей, в которых забил десять голов и отдал три результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.