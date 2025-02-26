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Италия
26 февраля 2025, 20:07 | Обновлено 26 февраля 2025, 20:54
1778
20

Лидер сборной Украины летом перейдет в топ-чемпионат. Есть два претендента

Георгий Судаков может стать игроком «Ювентуса» или «Наполи»

26 февраля 2025, 20:07 | Обновлено 26 февраля 2025, 20:54
1778
20
Лидер сборной Украины летом перейдет в топ-чемпионат. Есть два претендента
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации итальянских СМИ, интерес к футболисту возобновил «Ювентус» и «Наполи». Оба клуба считают, что следующим летом удастся убедить «горняков» продать своего лидера. Судаков хочет ухода в Серию А, он рассказал, что уже имел предложения от туринцев и неаполитанцев, но в итоге «Шахтер» все отклонил.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 25 матчей, в которых забил десять голов и отдал три результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.

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трансферы Серии A трансферы трансферы УПЛ Ювентус Наполи Георгий Судаков
Дмитрий Олейник Источник
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Комментарии 20
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avk2307
Судаков- лідер збірної.
Черговий анекдот від спорт.юа
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+2
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Boodya
Не канає, він хоче Англію.
Шкода Наполі і Ювентус, але лідер залишиться очікувати АПЛ😂
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+1
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Artem_Ponomar
ну чемпіонат Італії якраз під стиль Судакова, і сам футболіст не проти туди перейти
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+1
Saar
та і нах не потрібне це бревно ні Наполі, ні Юве!
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0
AK.228
Третий год одно и тоже 
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-1
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