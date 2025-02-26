Лидер сборной Украины летом перейдет в топ-чемпионат. Есть два претендента
Георгий Судаков может стать игроком «Ювентуса» или «Наполи»
22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.
По информации итальянских СМИ, интерес к футболисту возобновил «Ювентус» и «Наполи». Оба клуба считают, что следующим летом удастся убедить «горняков» продать своего лидера. Судаков хочет ухода в Серию А, он рассказал, что уже имел предложения от туринцев и неаполитанцев, но в итоге «Шахтер» все отклонил.
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 25 матчей, в которых забил десять голов и отдал три результативные передачи.
Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.
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