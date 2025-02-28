01.03.2025 15:30 - : -
Чемпионат Украины28 февраля 2025, 12:30 | Обновлено 28 февраля 2025, 12:40
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Черноморец – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч чемпионата Украины пройдет 1 марта
28 февраля 2025, 12:30 | Обновлено 28 февраля 2025, 12:40
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1 марта в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Черноморцем и Левым Берегом в рамках 19 тура УПЛ.
Обе команды ведут борьбу за выживание: одесситы с 15 очками находятся на 15-й позиции, а киевляне набрали 16 пунктов и занимают 14-ю позицию.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Черноморец – Левый Берег. Начало в 15:30
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