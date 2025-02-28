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Премьер-лига
Черноморец
01.03.2025 15:30 - : -
Левый Берег
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Чемпионат Украины
28 февраля 2025, 12:30 | Обновлено 28 февраля 2025, 12:40
93
1

Черноморец – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч чемпионата Украины пройдет 1 марта

28 февраля 2025, 12:30 | Обновлено 28 февраля 2025, 12:40
93
1
Черноморец – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец

1 марта в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Черноморцем и Левым Берегом в рамках 19 тура УПЛ.

Обе команды ведут борьбу за выживание: одесситы с 15 очками находятся на 15-й позиции, а киевляне набрали 16 пунктов и занимают 14-ю позицию.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Черноморец – Левый Берег. Начало в 15:30

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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alex belogubko
Бабич сдашь игру ЛБ и на выход 
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