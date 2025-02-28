1 марта в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Черноморцем и Левым Берегом в рамках 19 тура УПЛ.

Обе команды ведут борьбу за выживание: одесситы с 15 очками находятся на 15-й позиции, а киевляне набрали 16 пунктов и занимают 14-ю позицию.

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Черноморец – Левый Берег. Начало в 15:30