Тен Хаг – на выход? МанЮнайтед потерпел позорное поражение от Кристал Пэлас

6 мая состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «орлов».

Голами за лондонский коллектив отличились Жан-Филипп Матета (40), Тайрик Митчелл (58), а дубль оформил Майкл Олисе (12, 66).

Сейчас подопечные Эрика тен Хага занимают 8-е место в таблице чемпионата Англии. У «красных дьяволов» 54 очка. Столько же и у «Челси», но у «пенсионеров» лучше разница забитых и пропущенных мячей.

«Кристал Пэлас» располагается на 14-й позиции с 43 пунктами.

АПЛ 2023/24. 36-й тур. 6 мая

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 4:0

Голы: Олисе, 12, 66, Матета, 40, Митчелл, 58

Таблица АПЛ 2023/24