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Кристал Пэлас
06.05.2024 22:00 – FT 4 : 0
Манчестер Юнайтед
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Англия
06 мая 2024, 23:59 | Обновлено 07 мая 2024, 00:03
144
1

Тен Хаг – на выход? МанЮнайтед потерпел позорное поражение от Кристал Пэлас

«Орлы» разгромили «красных дьяволов» со счетом 4:0 в 36-м туре АПЛ

06 мая 2024, 23:59 | Обновлено 07 мая 2024, 00:03
144
1
Тен Хаг – на выход? МанЮнайтед потерпел позорное поражение от Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine

6 мая состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «орлов».

Голами за лондонский коллектив отличились Жан-Филипп Матета (40), Тайрик Митчелл (58), а дубль оформил Майкл Олисе (12, 66).

Сейчас подопечные Эрика тен Хага занимают 8-е место в таблице чемпионата Англии. У «красных дьяволов» 54 очка. Столько же и у «Челси», но у «пенсионеров» лучше разница забитых и пропущенных мячей.

«Кристал Пэлас» располагается на 14-й позиции с 43 пунктами.

АПЛ 2023/24. 36-й тур. 6 мая

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 4:0

Голы: Олисе, 12, 66, Матета, 40, Митчелл, 58

Таблица АПЛ 2023/24

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 36 26 5 5 88 - 28 83
2 Манчестер Сити 35 25 7 3 87 - 33 82
3 Ливерпуль 36 23 9 4 81 - 38 78
4 Астон Вилла 36 20 7 9 73 - 53 67
5 Тоттенхэм 35 18 6 11 69 - 58 60
6 Ньюкасл 35 17 5 13 78 - 56 56
7 Челси 35 15 9 11 70 - 59 54
8 Манчестер Юнайтед 34 16 6 12 52 - 51 54
9 Вест Хэм 36 13 10 13 56 - 70 49
10 Борнмут 36 13 9 14 52 - 63 48
11 Брайтон 35 12 11 12 53 - 57 47
12 Вулверхэмптон 36 13 7 16 49 - 60 46
13 Фулхэм 36 12 8 16 51 - 55 44
14 Кристал Пэлас 35 10 10 15 45 - 57 40
15 Эвертон 36 12 9 15 38 - 49 37
16 Брентфорд 36 9 9 18 52 - 60 36
17 Ноттингем Форест 36 8 9 19 45 - 63 29
18 Лутон Таун 36 6 8 22 49 - 78 26
19 Бёрнли 36 5 9 22 39 - 74 24
20 Шеффилд Юнайтед 36 3 7 26 35 - 100 16
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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andre_lui
Жарти жартами, а Челсі ще може в єврокубки у такий спосіб вийти. Щодо Тен Хага не знаю, а Вест Хем вже є новина не буде продовжувати контракт з Моєсом. А ось тут не розумію. Будуть знову за прописку боротися
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