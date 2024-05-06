Тен Хаг – на выход? МанЮнайтед потерпел позорное поражение от Кристал Пэлас
«Орлы» разгромили «красных дьяволов» со счетом 4:0 в 36-м туре АПЛ
6 мая состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «орлов».
Голами за лондонский коллектив отличились Жан-Филипп Матета (40), Тайрик Митчелл (58), а дубль оформил Майкл Олисе (12, 66).
Сейчас подопечные Эрика тен Хага занимают 8-е место в таблице чемпионата Англии. У «красных дьяволов» 54 очка. Столько же и у «Челси», но у «пенсионеров» лучше разница забитых и пропущенных мячей.
«Кристал Пэлас» располагается на 14-й позиции с 43 пунктами.
АПЛ 2023/24. 36-й тур. 6 мая
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 4:0
Голы: Олисе, 12, 66, Матета, 40, Митчелл, 58
Таблица АПЛ 2023/24
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|2
|Манчестер Сити
|35
|25
|7
|3
|87 - 33
|82
|3
|Ливерпуль
|36
|23
|9
|4
|81 - 38
|78
|4
|Астон Вилла
|36
|20
|7
|9
|73 - 53
|67
|5
|Тоттенхэм
|35
|18
|6
|11
|69 - 58
|60
|6
|Ньюкасл
|35
|17
|5
|13
|78 - 56
|56
|7
|Челси
|35
|15
|9
|11
|70 - 59
|54
|8
|Манчестер Юнайтед
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|9
|Вест Хэм
|36
|13
|10
|13
|56 - 70
|49
|10
|Борнмут
|36
|13
|9
|14
|52 - 63
|48
|11
|Брайтон
|35
|12
|11
|12
|53 - 57
|47
|12
|Вулверхэмптон
|36
|13
|7
|16
|49 - 60
|46
|13
|Фулхэм
|36
|12
|8
|16
|51 - 55
|44
|14
|Кристал Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15
|Эвертон
|36
|12
|9
|15
|38 - 49
|37
|16
|Брентфорд
|36
|9
|9
|18
|52 - 60
|36
|17
|Ноттингем Форест
|36
|8
|9
|19
|45 - 63
|29
|18
|Лутон Таун
|36
|6
|8
|22
|49 - 78
|26
|19
|Бёрнли
|36
|5
|9
|22
|39 - 74
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|36
|3
|7
|26
|35 - 100
|16
The double over United ✅😏#CPFC | #CRYMUN pic.twitter.com/Ck7LE6avOv— Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 6, 2024
Full-time.#MUFC || #CRYMUN pic.twitter.com/S2G2BEjVEA— Manchester United (@ManUtd) May 6, 2024
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