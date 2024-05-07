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Кристал Пэлас
06.05.2024 22:00 – FT 4 : 0
Манчестер Юнайтед
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Англия
07 мая 2024, 11:30 |
510
0

Кристал Пэлас – Ман Юнайтед – 4:0. Позорный антирекорд дьяволов. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 36-го тура Английской Премьер-лиги

07 мая 2024, 11:30 |
510
0
Кристал Пэлас – Ман Юнайтед – 4:0. Позорный антирекорд дьяволов. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

В понедельник, 6 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Селгерст Парк». Хозяева уничтожили «красных дьяволов» со счетом 4:0.

Это поражение стало уже 13-м в нынешнем сезоне английского чемпионата для «МЮ». За один сезон Английской премьер-лиги «красные дьяволы» еще столько не проигрывали.

АПЛ 2023/24. 36-й тур. 6 мая

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 4:0

Голы: Олисе, 12, 66, Матета, 40, Митчелл, 58

Видеообзор матча

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Кристал Пэлас).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Тайрик Митчелл (Кристал Пэлас).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Кристал Пэлас).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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