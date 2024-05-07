Кристал Пэлас – Ман Юнайтед – 4:0. Позорный антирекорд дьяволов. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча 36-го тура Английской Премьер-лиги
В понедельник, 6 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Селгерст Парк». Хозяева уничтожили «красных дьяволов» со счетом 4:0.
Это поражение стало уже 13-м в нынешнем сезоне английского чемпионата для «МЮ». За один сезон Английской премьер-лиги «красные дьяволы» еще столько не проигрывали.
АПЛ 2023/24. 36-й тур. 6 мая
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 4:0
Голы: Олисе, 12, 66, Матета, 40, Митчелл, 58
Видеообзор матча
События матча
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