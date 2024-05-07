В понедельник, 6 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Селгерст Парк». Хозяева уничтожили «красных дьяволов» со счетом 4:0.

Это поражение стало уже 13-м в нынешнем сезоне английского чемпионата для «МЮ». За один сезон Английской премьер-лиги «красные дьяволы» еще столько не проигрывали.

АПЛ 2023/24. 36-й тур. 6 мая

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 4:0

Голы: Олисе, 12, 66, Матета, 40, Митчелл, 58

Видеообзор матча