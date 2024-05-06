6 мая на «Селхерст Парк» пройдет матч 36-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Кристал Пэлас» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед

Кристал Пэлас

Команда в прошлом сезоне распростилась под грузом неудач с Виейра, и Ходжсон сумел исправить положение. Но то, что мог предложить Старина Рой, это то самое, привычное по его эре, болтание в нижней части таблицы. Его очевидно хотели менять, и к концу зимы договорились с Гласнером. Оливер пришел сейчас, чтобы освоиться в Англии и подготовиться к следующему сезону. Но уже с новыми подопечными выдал ряд хороших результатов. Причем разных: на поле Ливерпуля отбились на 1:0, Вест Хэм разгромили 5:2. После этого были солидные 2:0 с Ньюкаслом. Да и Фулхэмом на его поле все закончилось обменом голами и итоговой ничьей 1:1.

Манчестер Юнайтед

Клуб в прошлом сезоне и близко не смог удержаться на том уровне, которого добился тен Хаг за первый год работы на Туманном Альбионе. Эрик тогда поднимал красных дьяволов на третье место АПЛ, присовокупив к этому еще и Кубок Лиги. Нет, сейчас можно еще взять даже более статусный трофей. Манкунианцы пробились в финал кубка Англии, правда, там, во-первых, позволили Ковентри Сити отыграться с 0:3, и были успешны только в серии пенальти. А впереди решающий поединок с Сити. Во-вторых, в остальном МЮ не блещут - они закончили последними в своей группе Лиги чемпионов. А в АПЛ рискуют вообще остаться без еврокубков. И точно не поднимутся выше 6-й позиции. Возможно, даже еще ниже упадут, ведь в прошлом туре даже с Бернли на своем поле в прошлом туре закончили только ничьей, 1:1 - кларетовым позволили заработать и реализовать пенальти на 87-й минуте.

Статистика личных встреч

В 5 последних очных поединках наблюдается равенство: по 2 победы каждого из клубов. Причем в сентябре стекольщики выиграли 1:0 на Олд Траффорд.

Прогноз

GGBET считает теперь фаворитом пары Кристал Пэлас. Но вряд ли он будет пытаться доминировать против такого соперника, так что ограничимся тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,65).