06.05.2024 22:00 - : -
Англия02 мая 2024, 11:13 |
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Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 мая в 22:00 матч чемпионата Англии
02 мая 2024, 11:13 |
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В понедельник, 6 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селгерст Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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