В понедельник, 6 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селгерст Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ