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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
06.05.2024 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 мая 2024, 11:13 |
11
0

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 мая в 22:00 матч чемпионата Англии

02 мая 2024, 11:13 |
11
0
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Юнайтед

В понедельник, 6 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селгерст Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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