Испанский журналист: «У Лунина – серьезная проблема»
Альберт Ортега рассказал, почему у украинца нет шансов проявить себя
Испанский журналист Альберт Ортега отреагировал на великолепную игру украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад».
«У Лунина – серьезная проблема, и звать ее Куртуа. У него звериные качества, железный характер, хладнокровие в воротах и потрясающая работа ног.
Он мог бы стать игроком стартового состава «Реала». В матче с «Реалом Сосьедад» был еще один пример этого. Замечательный вратарь», – написал журналист El Confidencial в Twitter.
«Реал» победил «Реал Сосьедад» в первом матче на выезде со счетом 1:0. Лунин провел на поле все 90 минут и отметился шестью сейвами.
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