Испанский журналист: «У Лунина – серьезная проблема»

Испанский журналист Альберт Ортега отреагировал на великолепную игру украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад».

«У Лунина – серьезная проблема, и звать ее Куртуа. У него звериные качества, железный характер, хладнокровие в воротах и потрясающая работа ног.

Он мог бы стать игроком стартового состава «Реала». В матче с «Реалом Сосьедад» был еще один пример этого. Замечательный вратарь», – написал журналист El Confidencial в Twitter.

«Реал» победил «Реал Сосьедад» в первом матче на выезде со счетом 1:0. Лунин провел на поле все 90 минут и отметился шестью сейвами.