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Испания
27 февраля 2025, 22:40 | Обновлено 27 февраля 2025, 22:46
596
0

Испанский журналист: «У Лунина – серьезная проблема»

Альберт Ортега рассказал, почему у украинца нет шансов проявить себя

27 февраля 2025, 22:40 | Обновлено 27 февраля 2025, 22:46
596
0
Испанский журналист: «У Лунина – серьезная проблема»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанский журналист Альберт Ортега отреагировал на великолепную игру украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад».

«У Лунина – серьезная проблема, и звать ее Куртуа. У него звериные качества, железный характер, хладнокровие в воротах и потрясающая работа ног.

Он мог бы стать игроком стартового состава «Реала». В матче с «Реалом Сосьедад» был еще один пример этого. Замечательный вратарь», – написал журналист El Confidencial в Twitter.

«Реал» победил «Реал Сосьедад» в первом матче на выезде со счетом 1:0. Лунин провел на поле все 90 минут и отметился шестью сейвами.

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Реал Сосьедад Реал Мадрид Тибо Куртуа Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал Сосьедад - Реал Мадрид
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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