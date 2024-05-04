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Бёрнли
04.05.2024 17:00 – FT 1 : 4
Ньюкасл
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Англия
04 мая 2024, 19:10 | Обновлено 04 мая 2024, 19:22
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Брентфорд с Ярмолюком сыграл вничью в АПЛ, Ньюкасл разбил Бернли

«Ноттингем Форест» на выезд обыграл «Шеффилд Юнайтед» 3:1

04 мая 2024, 19:10 | Обновлено 04 мая 2024, 19:22
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1
Брентфорд с Ярмолюком сыграл вничью в АПЛ, Ньюкасл разбил Бернли
Getty Images/Global Images Ukraine

4 мая состоялись матчи 36-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.

«Брентфорд» на своем поле расписал мировую с «Фулхэмом» 0:0. Украинский полузащитник хозяев Егор Ярмолюк начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 67-й минуте.

«Ньюкасл» в гостях разгромил «Бернли» 4:1.

«Ноттингем Форест» на выезде сумел одолеть «Шеффилд Юнайтед» 3:1.

Ранее 4 мая «Арсенал» выиграл у «Борнмута» 3:0.

АПЛ 2023/24. 36-й тур. 4 мая

Брентфорд – Фулхэм – 0:0

Шеффилд Юнайтед – Ноттингем Форест – 1:3
Голы: Бреретон, 17 (пен.) – Хадсон-Одои, 27, 65, Йейтс, 51
Удаление: Ахмедходжич, 90+5

Бернли – Ньюкасл – 1:4
Голы: О'Ши – Уилсон, 19, Лонгстафф, 35, Гимараэш, 40, Исак, 55

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Брентфорд Егор Ярмолюк Фулхэм Шеффилд Юнайтед Ноттингем Форест Бернли Ньюкасл
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Alehandro
Ярмолюк усю впевненість десь розгубив. У перших матчах за кожної нагоди брав ініціативу на себе, а зараз постійно шукає ближнього. У другому поспіль домашньому матчі спостерігаю показові моменти, коли попереду багато простору, але замість того, щоб йти з м"ячем уперед, просто стоїть і чекає підключення партнера. І по реакції трибун у ці моменти також очевидно, що він щось робить не так
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