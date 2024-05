Брентфорд с Ярмолюком сыграл вничью в АПЛ, Ньюкасл разбил Бернли

4 мая состоялись матчи 36-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.

«Брентфорд» на своем поле расписал мировую с «Фулхэмом» 0:0. Украинский полузащитник хозяев Егор Ярмолюк начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 67-й минуте.

«Ньюкасл» в гостях разгромил «Бернли» 4:1.

«Ноттингем Форест» на выезде сумел одолеть «Шеффилд Юнайтед» 3:1.

Ранее 4 мая «Арсенал» выиграл у «Борнмута» 3:0.

АПЛ 2023/24. 36-й тур. 4 мая

Брентфорд – Фулхэм – 0:0

Шеффилд Юнайтед – Ноттингем Форест – 1:3

Голы: Бреретон, 17 (пен.) – Хадсон-Одои, 27, 65, Йейтс, 51

Удаление: Ахмедходжич, 90+5

Бернли – Ньюкасл – 1:4

Голы: О'Ши – Уилсон, 19, Лонгстафф, 35, Гимараэш, 40, Исак, 55

