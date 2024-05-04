Брентфорд с Ярмолюком сыграл вничью в АПЛ, Ньюкасл разбил Бернли
«Ноттингем Форест» на выезд обыграл «Шеффилд Юнайтед» 3:1
4 мая состоялись матчи 36-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.
«Брентфорд» на своем поле расписал мировую с «Фулхэмом» 0:0. Украинский полузащитник хозяев Егор Ярмолюк начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 67-й минуте.
«Ньюкасл» в гостях разгромил «Бернли» 4:1.
«Ноттингем Форест» на выезде сумел одолеть «Шеффилд Юнайтед» 3:1.
Ранее 4 мая «Арсенал» выиграл у «Борнмута» 3:0.
АПЛ 2023/24. 36-й тур. 4 мая
Брентфорд – Фулхэм – 0:0
Шеффилд Юнайтед – Ноттингем Форест – 1:3
Голы: Бреретон, 17 (пен.) – Хадсон-Одои, 27, 65, Йейтс, 51
Удаление: Ахмедходжич, 90+5
Бернли – Ньюкасл – 1:4
Голы: О'Ши – Уилсон, 19, Лонгстафф, 35, Гимараэш, 40, Исак, 55
All square at the Gtech#BREFUL | #BrentfordFC pic.twitter.com/jpHvOVJucg— Brentford FC (@BrentfordFC) May 4, 2024
THREE. HUGE. POINTS.— Nottingham Forest (@NFFC) May 4, 2024
😍😍😍 pic.twitter.com/FQKyXMjVdE
GET IN! 👊 pic.twitter.com/l4QJouwAYB— Newcastle United FC (@NUFC) May 4, 2024
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