ОФИЦИАЛЬНО. Неожиданный выбор. Лидер Галатасарая будет играть в Катаре
Хаким Зиеш стал игроком клуба «Аль-Духаиль»
Игрок «Галатасарая» и сборной Марокко Хаким Зиеш официально перешел в клуб из Катара «Аль-Духаиль» в качестве свободного агента.
Хаким будет выступать в новой команде под 93-м номером. Информация о личном контракте футболиста не разглашается.
К турецкому коллективу футболист присоединился летом 2024 года. За этот период игроку удалось провести 34 поединка, оформив восемь голов и пять ассистов.
Хаким известен своей игрой за амстердамский «Аякс» и лондонский «Челси». Именно вместе с «пенсионерами» спортсмен становился обладателем Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.
На сегодняшний день «Аль-Духаиль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Катара, набрав за 13 туров – 29 очков.
Ранее Зиеш отмечал, что сожалеет о своем трансфере в «Галатасарай».
مرحباً بك في #الدحيل.. حكيم زياش 🇲🇦 👋 pic.twitter.com/w6x5I1Cjr9— نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) January 30, 2025
✍️ الأسد المغربي حكيم زياش "دحلاوي"— نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) January 30, 2025
• https://t.co/R9i8MitdE6#الدحيل | #قطر pic.twitter.com/nM3NvDNgpA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкая команда не сумела выйти в плей-офф
Первую ничью киевляне добыли. Может, наконец добудут и первую победу?