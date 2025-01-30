ОФИЦИАЛЬНО. Неожиданный выбор. Лидер Галатасарая будет играть в Катаре

Игрок «Галатасарая» и сборной Марокко Хаким Зиеш официально перешел в клуб из Катара «Аль-Духаиль» в качестве свободного агента.

Хаким будет выступать в новой команде под 93-м номером. Информация о личном контракте футболиста не разглашается.

К турецкому коллективу футболист присоединился летом 2024 года. За этот период игроку удалось провести 34 поединка, оформив восемь голов и пять ассистов.

Хаким известен своей игрой за амстердамский «Аякс» и лондонский «Челси». Именно вместе с «пенсионерами» спортсмен становился обладателем Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

На сегодняшний день «Аль-Духаиль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Катара, набрав за 13 туров – 29 очков.

Ранее Зиеш отмечал, что сожалеет о своем трансфере в «Галатасарай».