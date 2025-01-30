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30 января 2025, 15:58 | Обновлено 30 января 2025, 16:09
237
0

ОФИЦИАЛЬНО. Неожиданный выбор. Лидер Галатасарая будет играть в Катаре

Хаким Зиеш стал игроком клуба «Аль-Духаиль»

30 января 2025, 15:58 | Обновлено 30 января 2025, 16:09
237
0
ОФИЦИАЛЬНО. Неожиданный выбор. Лидер Галатасарая будет играть в Катаре
IMAGO. Хаким Зиеш

Игрок «Галатасарая» и сборной Марокко Хаким Зиеш официально перешел в клуб из Катара «Аль-Духаиль» в качестве свободного агента.

Хаким будет выступать в новой команде под 93-м номером. Информация о личном контракте футболиста не разглашается.

К турецкому коллективу футболист присоединился летом 2024 года. За этот период игроку удалось провести 34 поединка, оформив восемь голов и пять ассистов.

Хаким известен своей игрой за амстердамский «Аякс» и лондонский «Челси». Именно вместе с «пенсионерами» спортсмен становился обладателем Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

На сегодняшний день «Аль-Духаиль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Катара, набрав за 13 туров – 29 очков.

Ранее Зиеш отмечал, что сожалеет о своем трансфере в «Галатасарай».

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Аль-Духаиль Хаким Зиеш Галатасарай трансферы чемпионат Турции по футболу чемпионат Катара по футболу
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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