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Турция
17 декабря 2024, 23:37 |
193
0

Жалеет. Лидер будущего еврокубкового соперника Динамо хочет покинуть клуб

Хаким Зиеш не рад трансферу в «Галатасарай»

17 декабря 2024, 23:37 |
193
0
Жалеет. Лидер будущего еврокубкового соперника Динамо хочет покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаким Зиеш

Марокканский вингер турецкого «Галатасарая» Хаким Зиеш очень провокационно ответил на вопрос о возможном чемпионстве его команды:

«Мне абсолютно все равно... Пусть они оставят меня в покое, что бы не случилось. Я очень жалею, что перешел сюда». В текущем сезоне Хаким Зиеш провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отметился 1 ассистом.

«Галатасарай» встретится с киевским «Динамо» 21-го января в матче 7-го тура Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» может подписать аргентинскую суперзвезду.

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Хаким Зиеш Галатасарай чемпионат Турции по футболу Динамо Киев Лига Европы Галатасарай - Динамо
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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