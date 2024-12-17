Жалеет. Лидер будущего еврокубкового соперника Динамо хочет покинуть клуб
Хаким Зиеш не рад трансферу в «Галатасарай»
Марокканский вингер турецкого «Галатасарая» Хаким Зиеш очень провокационно ответил на вопрос о возможном чемпионстве его команды:
«Мне абсолютно все равно... Пусть они оставят меня в покое, что бы не случилось. Я очень жалею, что перешел сюда». В текущем сезоне Хаким Зиеш провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отметился 1 ассистом.
«Галатасарай» встретится с киевским «Динамо» 21-го января в матче 7-го тура Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что «Галатасарай» может подписать аргентинскую суперзвезду.
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