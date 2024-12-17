Партнер Довбика может покинуть Рому. Игрок получил заманчивое предложение
Пауло Дибала заинтересовал «Галатасарай»
Звездный футболист римской «Ромы» Пауло Дибала получил предложение по трансферу от «Галатасарая». Контракт футболиста с волками действует до лета 2025 года.
Турецкий клуб предлагает игроку зарплату в размере 10 миллионов евро.
Агент Пауло напрямую контактировал с «Галатасараем», кроме того, представитель аргентинца был замечен фанатами в Стамбуле.
В целом, Дибала не планирует покидать столичную команду Италии зимой, однако, если «Рома» согласна отпустить футболиста, то аргентинец готов сменить футбольную прописку.
В этом сезоне Пауло отыграл 18 матчей, в которых отличился двумя голами и одним ассистом.
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