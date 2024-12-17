Партнер Довбика может покинуть Рому. Игрок получил заманчивое предложение

Звездный футболист римской «Ромы» Пауло Дибала получил предложение по трансферу от «Галатасарая». Контракт футболиста с волками действует до лета 2025 года.

Турецкий клуб предлагает игроку зарплату в размере 10 миллионов евро.

Агент Пауло напрямую контактировал с «Галатасараем», кроме того, представитель аргентинца был замечен фанатами в Стамбуле.

В целом, Дибала не планирует покидать столичную команду Италии зимой, однако, если «Рома» согласна отпустить футболиста, то аргентинец готов сменить футбольную прописку.

В этом сезоне Пауло отыграл 18 матчей, в которых отличился двумя голами и одним ассистом.