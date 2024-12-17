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Италия
17 декабря 2024, 14:33 | Обновлено 17 декабря 2024, 14:37
551
0

Партнер Довбика может покинуть Рому. Игрок получил заманчивое предложение

Пауло Дибала заинтересовал «Галатасарай»

17 декабря 2024, 14:33 | Обновлено 17 декабря 2024, 14:37
551
0
Партнер Довбика может покинуть Рому. Игрок получил заманчивое предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Звездный футболист римской «Ромы» Пауло Дибала получил предложение по трансферу от «Галатасарая». Контракт футболиста с волками действует до лета 2025 года.

Турецкий клуб предлагает игроку зарплату в размере 10 миллионов евро.

Агент Пауло напрямую контактировал с «Галатасараем», кроме того, представитель аргентинца был замечен фанатами в Стамбуле.

В целом, Дибала не планирует покидать столичную команду Италии зимой, однако, если «Рома» согласна отпустить футболиста, то аргентинец готов сменить футбольную прописку.

В этом сезоне Пауло отыграл 18 матчей, в которых отличился двумя голами и одним ассистом.

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Пауло Дибала Рома Рим Галатасарай чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Турции по футболу трансферы Серии A Артем Довбик
Андрій Вітренко Источник: RomaPress
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