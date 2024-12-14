«Он стоит двух Довбиков». Рома может подписать звездного форварда

Итальянский журналист Энрико Камелио сообщил, что бразильский форвард Роберто Фирмино может продолжить карьеру в Серии А.

«У нас есть фото, на котором Роберто Фирмино, бывший игрок «Ливерпуля», который сейчас играет за «Аль-Ахли», находится в Риме. Он встречался с посредниками и агентами.

Сейчас он получает зарплату в размере примерно 20 миллионов, но не очень доволен игрой в Саудовской Аравии. Могу сказать, что он общался с двумя важными клубами, но я не знаю, имеет ли к этому отношение «Рома». Но одно могу сказать точно: на мой взгляд, сейчас Фирмино в свои 33 года стоит двух Довбиков», – сказал Камелио в эфире Radio Radio.

В текущем сезоне бразильский форвард сыграл в составе «Аль-Ахли» 19 матчей, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи. Контракт Роберто с его клубом рассчитан до лета 2026 года.