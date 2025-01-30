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  4. Железная домашняя защита. Интер установил редкое достижение в ЛЧ
Лига чемпионов
30 января 2025, 15:44 |
282
0

Железная домашняя защита. Интер установил редкое достижение в ЛЧ

Итальянский клуб сыграл очередной матч на «ноль» в еврокубке

30 января 2025, 15:44 |
282
0
Железная домашняя защита. Интер установил редкое достижение в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Интер» стал первой командой с сентября 2016 года, которая в шести домашних матчах Лиги чемпионов подряд не пропустила ни одного гола.

29 января состоялся матч 8-го тура ЛЧ между командами «Интер» и «Монако». Встреча завершилась победой хозяев поля (3:0). Лаутаро Мартинес оформил свой первый хет-трик в Лиге чемпионов.

Последний клуб до «Интера», который провел шесть матчей Лиги чемпионов дома на «ноль» был «Атлетико Мадрид». Также «нерадзурри» стали первой итальянской командой с 2005 года по этому достижению (после «Ювентуса»).

В текущем розыгрыше еврокубка «Интер» расположился на четвертом месте в турнирной таблице (6 побед, 1 ничья, 1 поражение) и вышли напрямую в 1/8 финала.

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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