Железная домашняя защита. Интер установил редкое достижение в ЛЧ

«Интер» стал первой командой с сентября 2016 года, которая в шести домашних матчах Лиги чемпионов подряд не пропустила ни одного гола.

29 января состоялся матч 8-го тура ЛЧ между командами «Интер» и «Монако». Встреча завершилась победой хозяев поля (3:0). Лаутаро Мартинес оформил свой первый хет-трик в Лиге чемпионов.

Последний клуб до «Интера», который провел шесть матчей Лиги чемпионов дома на «ноль» был «Атлетико Мадрид». Также «нерадзурри» стали первой итальянской командой с 2005 года по этому достижению (после «Ювентуса»).

В текущем розыгрыше еврокубка «Интер» расположился на четвертом месте в турнирной таблице (6 побед, 1 ничья, 1 поражение) и вышли напрямую в 1/8 финала.

6 - #Inter became the first team to keep a clean sheet in six consecutive #UEFAChampionsLeague home matches since Atlético Madrid in September 2016 (six) and the first Italian team to do so since Juventus in September 2005 (six). Impenetrable. pic.twitter.com/7kvEQm7VwI