Железная домашняя защита. Интер установил редкое достижение в ЛЧ
Итальянский клуб сыграл очередной матч на «ноль» в еврокубке
«Интер» стал первой командой с сентября 2016 года, которая в шести домашних матчах Лиги чемпионов подряд не пропустила ни одного гола.
29 января состоялся матч 8-го тура ЛЧ между командами «Интер» и «Монако». Встреча завершилась победой хозяев поля (3:0). Лаутаро Мартинес оформил свой первый хет-трик в Лиге чемпионов.
Последний клуб до «Интера», который провел шесть матчей Лиги чемпионов дома на «ноль» был «Атлетико Мадрид». Также «нерадзурри» стали первой итальянской командой с 2005 года по этому достижению (после «Ювентуса»).
В текущем розыгрыше еврокубка «Интер» расположился на четвертом месте в турнирной таблице (6 побед, 1 ничья, 1 поражение) и вышли напрямую в 1/8 финала.
6 - #Inter became the first team to keep a clean sheet in six consecutive #UEFAChampionsLeague home matches since Atlético Madrid in September 2016 (six) and the first Italian team to do so since Juventus in September 2005 (six). Impenetrable. pic.twitter.com/7kvEQm7VwI— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 29, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне попрощались с голкипером сборной Украины
Чемпион Украины существенно пополнил свой бюджет