Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн

27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.

По информации испанского портала Elgoldigital, «Арсенал» установил на Зинченко цену в размере 20 миллионов евро. Однако «Атлетико» уверен, что с «канонирами получится договориться за меньшую сумму. «Матрасники» спешат оформить сделку за 10 миллионов + 5 миллионов бонусов.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Зинченко дал согласие не переход в «Атлетико» и отказал «Боруссии».