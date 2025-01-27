Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
«Матрасники» надеются оформить трансфер за меньшую сумму
27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.
По информации испанского портала Elgoldigital, «Арсенал» установил на Зинченко цену в размере 20 миллионов евро. Однако «Атлетико» уверен, что с «канонирами получится договориться за меньшую сумму. «Матрасники» спешат оформить сделку за 10 миллионов + 5 миллионов бонусов.
В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее Зинченко дал согласие не переход в «Атлетико» и отказал «Боруссии».
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