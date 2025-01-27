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  4. Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Испания
27 января 2025, 22:59 |
2366
4

Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн

«Матрасники» надеются оформить трансфер за меньшую сумму

27 января 2025, 22:59 |
2366
4
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Зинченко

27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.

По информации испанского портала Elgoldigital, «Арсенал» установил на Зинченко цену в размере 20 миллионов евро. Однако «Атлетико» уверен, что с «канонирами получится договориться за меньшую сумму. «Матрасники» спешат оформить сделку за 10 миллионов + 5 миллионов бонусов.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Зинченко дал согласие не переход в «Атлетико» и отказал «Боруссии».

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Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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Комментарии 4
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Yura
за що там 30??  це з Сєдан разом? ))
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Андрій Шевченко
За півтора, як воно з обіссяної уфи в сіті пішло
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