Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о трансфере экс-игрока Динамо
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 11:37 | Обновлено 30 января 2025, 12:23
1601
1

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о трансфере экс-игрока Динамо

Владимир Шепелев и клуб договорились о сотрудничестве до конца сезона

30 января 2025, 11:37 | Обновлено 30 января 2025, 12:23
1601
1
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о трансфере экс-игрока Динамо
ФК Александрия. Владимир Шепелев

27-летний полузащитник Владимир Шепелев присоединился к «Александрии» – об этом сообщили на официальном сайте клуба.

«Владимир является воспитанником одесского футбола. С детства занимался в школе «Черноморца». В 13 лет попал в академию киевского «Динамо». Поздравляем и желаем удачи в нашей команде», – сообщила пресс-служба Александрии.

Шепелев подписал контракт до конца сезона 2024/25. Полузащитник перешел на правах свободного агента.

В текущем сезоне Владимир провел всего одну минуту в матче Лиги Европы. Игрок пропустил длительный срок из-за повреждений.

Ранее сообщалось, что Шепелев и «Динамо» договорились о расторжении контракта.

По теме:
«Что я могу сказать?» Пушич намекнул на уход лидера из Шахтера
«Мы говорим о миллиарде евро». Испанский тренер – о трансфере Винисиуса
Таблица и анонс дня Лиги Европы. Прощание с еврокубками для Динамо
Динамо Киев Александрия Владимир Шепелев трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Микола Титюк Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
Мир азарта | 29 января 2025, 16:36 0
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта

Алгоритм учитывает ряд факторов

ФОТО. Поблагодарили легенду. Игроки Шахтера попрощались со Степанко
Футбол | 30 января 2025, 11:59 0
ФОТО. Поблагодарили легенду. Игроки Шахтера попрощались со Степанко
ФОТО. Поблагодарили легенду. Игроки Шахтера попрощались со Степанко

Тарас продолжит карьеру в Турции

Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Футбол | 29.01.2025, 23:56
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Шахтер в Лиге чемпионов дверью не хлопнул, но хотя бы пытался
Футбол | 30.01.2025, 11:31
Шахтер в Лиге чемпионов дверью не хлопнул, но хотя бы пытался
Шахтер в Лиге чемпионов дверью не хлопнул, но хотя бы пытался
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Футбол | 29.01.2025, 17:07
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Олександрія нічим не ризикує. Взяли вільним агентом, контракт до кінця сезону... А раптом заграє...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Одна из сенсаций сезона. Флик запросил у руководства Барселоны топ-трансфер
Одна из сенсаций сезона. Флик запросил у руководства Барселоны топ-трансфер
28.01.2025, 12:40 2
Футбол
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
29.01.2025, 08:26 9
Бокс
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
28.01.2025, 10:10 13
Футбол
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
28.01.2025, 23:20 2
Футбол
Эдди ХИРН: «Дважды дрался непонятно с кем. Скоро он останется без титула»
Эдди ХИРН: «Дважды дрался непонятно с кем. Скоро он останется без титула»
28.01.2025, 15:22 1
Бокс
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
30.01.2025, 06:47 15
Футбол
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
29.01.2025, 19:11 3
Бокс
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
29.01.2025, 07:50 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем