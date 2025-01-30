ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о трансфере экс-игрока Динамо

27-летний полузащитник Владимир Шепелев присоединился к «Александрии» – об этом сообщили на официальном сайте клуба.

«Владимир является воспитанником одесского футбола. С детства занимался в школе «Черноморца». В 13 лет попал в академию киевского «Динамо». Поздравляем и желаем удачи в нашей команде», – сообщила пресс-служба Александрии.

Шепелев подписал контракт до конца сезона 2024/25. Полузащитник перешел на правах свободного агента.

В текущем сезоне Владимир провел всего одну минуту в матче Лиги Европы. Игрок пропустил длительный срок из-за повреждений.

Ранее сообщалось, что Шепелев и «Динамо» договорились о расторжении контракта.