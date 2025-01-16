ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Шепелев договорились о расторжении контракта
Футболист покинул клуб на правах свободного агента
Футболист киевского «Динамо» Владимир Шепелев прекратил сотрудничество с клубом по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба:
«Футбольный клуб «Динамо» (Киев) и полузащитник Владимир Шепелев договорились о прекращении действия контракта. Владимир покинул наш клуб на правах свободного агента.
ФК «Динамо» (Киев) благодарит Владимира Шепелева за его выступления в нашей команде, за профессионализм, ответственность и самоотдачу. Желаем игроку успехов и побед в дальнейшей карьере», – сообщили в клубе.
Игрок дебютировал за основную команду 25 февраля 2017 года – с тех пор провел 236 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 19 результативных передач. В составе «Динамо» выигрывал чемпионат Украины, дважды Кубок и трижды Суперкубок Украины.
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