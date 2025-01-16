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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 11:26 | Обновлено 16 января 2025, 11:35
1445
5

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Шепелев договорились о расторжении контракта

Футболист покинул клуб на правах свободного агента

16 января 2025, 11:26 | Обновлено 16 января 2025, 11:35
1445
5
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Шепелев договорились о расторжении контракта
ФК Динамо. Владимир Шепелев

Футболист киевского «Динамо» Владимир Шепелев прекратил сотрудничество с клубом по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба:

«Футбольный клуб «Динамо» (Киев) и полузащитник Владимир Шепелев договорились о прекращении действия контракта. Владимир покинул наш клуб на правах свободного агента.

ФК «Динамо» (Киев) благодарит Владимира Шепелева за его выступления в нашей команде, за профессионализм, ответственность и самоотдачу. Желаем игроку успехов и побед в дальнейшей карьере», – сообщили в клубе.

Игрок дебютировал за основную команду 25 февраля 2017 года – с тех пор провел 236 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 19 результативных передач. В составе «Динамо» выигрывал чемпионат Украины, дважды Кубок и трижды Суперкубок Украины.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владимир Шепелев расторжение контракта свободный агент
Микола Титюк Источник: ФК Динамо Киев
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maxnoise
Може стати підсиленням для середняків упл. Але треба знайти в собі потужну мотивацію. Щай щастить в подальшій кар'єрі!
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0
Lulinnha
Если так то абсолютно справедливо и честно. 
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0
Gorlitsa
Дякуємо, за те що пішов! 236 матчів і 7 голів, досягнення ще те...
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0
Gargantua81
начинал очень хорошо, был у него очень умный разрезной пас в атаку и контроль мяча неплохо давался. Но потом остановился в развитии и начал деградировать.
нет лидерской психологии, требовательности к себе.
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0
ĴØЌÉŔ
ТЦК ваш ход 
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-2
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