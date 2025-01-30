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Саудовская Аравия
30 января 2025, 15:42 | Обновлено 30 января 2025, 15:45
386
0

Готов покинуть Европу? Изгнанник Аморима начал переговоры с Аль-Ахли

Вингер Манчестер Юнайтед находится в поисках нового клуба

30 января 2025, 15:42 | Обновлено 30 января 2025, 15:45
386
0
Готов покинуть Европу? Изгнанник Аморима начал переговоры с Аль-Ахли
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, отстраненный от основы главным тренером Маркусом Аморимом, может стать новым игроком клуба «Аль-Ахли».

Как проинформировало издание GiveMeSport, футболист вместе с агентом начал переговоры с представителем чемпионата Саудовской Аравии по трансферу.

Важно указать, что вингер не спешит принимать решение о переходе в «Аль-Ахли», поскольку Маркус ждет предложения от других топ-клубов.

В этом сезоне Рэшфорд отыграл 24 матча в составе «дьяволов». На счету игрока семь голов и три ассиста. Однако Маркус уже как 11 поединков подряд не играет за команду из-за решения тренера.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Аль-Ахли Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы АПЛ
Андрій Вітренко Источник: GiveMeSport
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