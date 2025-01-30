Готов покинуть Европу? Изгнанник Аморима начал переговоры с Аль-Ахли

Вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, отстраненный от основы главным тренером Маркусом Аморимом, может стать новым игроком клуба «Аль-Ахли».

Как проинформировало издание GiveMeSport, футболист вместе с агентом начал переговоры с представителем чемпионата Саудовской Аравии по трансферу.

Важно указать, что вингер не спешит принимать решение о переходе в «Аль-Ахли», поскольку Маркус ждет предложения от других топ-клубов.

В этом сезоне Рэшфорд отыграл 24 матча в составе «дьяволов». На счету игрока семь голов и три ассиста. Однако Маркус уже как 11 поединков подряд не играет за команду из-за решения тренера.