У Рэшфорда осталось два варианта продолжения карьеры
Игроку нужно покидать «Манчестер Юнайтед»
27-летний английский форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может перейти в «Ювентус» или «Барселону».
Об этом информирует издание The Independent.
Сообщается, что «Ювентус» рассматривает возможность взять игрока в аренду, а «Барселона» раздумывала над приобретением Рэшфорда, но сейчас сосредоточилась на продлении контрактов с собственными футболистами.
Источник отмечает, что другие клубы уже отказались от перспективы подписать форварда. Последней в этом списке была «Боруссия» Дортмунд, но после смены тренера клуб вряд ли будет вести переговоры с игроком.
The Independent сообщает, что отсутствие интереса к игроку обусловлено его заработной платой.
В этом сезоне Рэшфорд провел 15 матчей и забил 4 гола в Английской Премьер-лиге.
Ранее главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим прокомментировал ситуацию с Маркусом в команде.
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