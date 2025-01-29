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Англия
29 января 2025, 16:20 | Обновлено 29 января 2025, 16:26
890
0

У Рэшфорда осталось два варианта продолжения карьеры

Игроку нужно покидать «Манчестер Юнайтед»

29 января 2025, 16:20 | Обновлено 29 января 2025, 16:26
890
0
У Рэшфорда осталось два варианта продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний английский форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может перейти в «Ювентус» или «Барселону».

Об этом информирует издание The Independent.

Сообщается, что «Ювентус» рассматривает возможность взять игрока в аренду, а «Барселона» раздумывала над приобретением Рэшфорда, но сейчас сосредоточилась на продлении контрактов с собственными футболистами.

Источник отмечает, что другие клубы уже отказались от перспективы подписать форварда. Последней в этом списке была «Боруссия» Дортмунд, но после смены тренера клуб вряд ли будет вести переговоры с игроком.

The Independent сообщает, что отсутствие интереса к игроку обусловлено его заработной платой.

В этом сезоне Рэшфорд провел 15 матчей и забил 4 гола в Английской Премьер-лиге.

Ранее главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим прокомментировал ситуацию с Маркусом в команде.

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Манчестер Юнайтед Ювентус Барселона Маркус Рэшфорд аренда игрока трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Олександр Сільченко Источник: The Independent
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