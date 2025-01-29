У Рэшфорда осталось два варианта продолжения карьеры

27-летний английский форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может перейти в «Ювентус» или «Барселону».

Об этом информирует издание The Independent.

Сообщается, что «Ювентус» рассматривает возможность взять игрока в аренду, а «Барселона» раздумывала над приобретением Рэшфорда, но сейчас сосредоточилась на продлении контрактов с собственными футболистами.

Источник отмечает, что другие клубы уже отказались от перспективы подписать форварда. Последней в этом списке была «Боруссия» Дортмунд, но после смены тренера клуб вряд ли будет вести переговоры с игроком.

The Independent сообщает, что отсутствие интереса к игроку обусловлено его заработной платой.

В этом сезоне Рэшфорд провел 15 матчей и забил 4 гола в Английской Премьер-лиге.

Ранее главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим прокомментировал ситуацию с Маркусом в команде.