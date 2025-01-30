Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барса в топе. Наибольшее количество голов среди команд в основном раунде ЛЧ
Лига чемпионов
30 января 2025, 13:49 | Обновлено 30 января 2025, 13:51
256
0

Барса в топе. Наибольшее количество голов среди команд в основном раунде ЛЧ

Команда Ханси Флика оказалась самой результативной после восьми туров соревнования

30 января 2025, 13:49 | Обновлено 30 января 2025, 13:51
256
0
Барса в топе. Наибольшее количество голов среди команд в основном раунде ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января состоялись все 18 матчей последнего 8-го тура Лиги чемпионов.

По итогам основного раунда ЛЧ «Барселона» Ханси Флика стала самой результативной среди команд еврокубка (28 голов). Следующей в списке расположились «Боруссия» Дортмунд (22). Третье место (20) между собой поделили 4 команды: «Аталанта», «Атлетико Мадрид», «Реал Мадрид» и «Бавария».

В 1/8 финала вышли напрямую лишь «каталонцы» (второе место) и «матрасники» (пятое место). Все остальные команды заняли места с 9-го по 24-е и сыграют в 1/16 финала.

30 января состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов.

По теме:
ФОТО. Звезда Барселоны реализовал мечту Ламина Ямала. Получил права
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Дальше либо Реал, либо Бавария. Посмотрим»
«Мы говорим о миллиарде евро». Испанский тренер – о трансфере Винисиуса
Барселона Боруссия Дортмунд Аталанта Атлетико Мадрид Реал Мадрид Бавария
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
Футбол | 29 января 2025, 16:48 10
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко

Интер все еще заинтересован в подписании украинца

Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Футбол | 30 января 2025, 06:47 15
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии

Борьбу за трофей продолжат 24 лучшие команды, 8 из них начнут с 1/8 финала

Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Футбол | 30.01.2025, 07:50
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Атлетик Бильбао – Виктория Пльзень. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 30.01.2025, 15:50
Атлетик Бильбао – Виктория Пльзень. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Атлетик Бильбао – Виктория Пльзень. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Экс-игрок Динамо: «Думал, Шовковский станет политиком или ведущим»
Футбол | 30.01.2025, 09:31
Экс-игрок Динамо: «Думал, Шовковский станет политиком или ведущим»
Экс-игрок Динамо: «Думал, Шовковский станет политиком или ведущим»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
29.01.2025, 08:26 9
Бокс
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
28.01.2025, 23:20 2
Футбол
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
28.01.2025, 11:38 1
Бокс
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
28.01.2025, 09:24 8
Футбол
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
28.01.2025, 10:10 13
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
30.01.2025, 06:23 15
Футбол
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
28.01.2025, 17:10 1
Бокс
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
29.01.2025, 09:00 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем