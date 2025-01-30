Барса в топе. Наибольшее количество голов среди команд в основном раунде ЛЧ

29 января состоялись все 18 матчей последнего 8-го тура Лиги чемпионов.

По итогам основного раунда ЛЧ «Барселона» Ханси Флика стала самой результативной среди команд еврокубка (28 голов). Следующей в списке расположились «Боруссия» Дортмунд (22). Третье место (20) между собой поделили 4 команды: «Аталанта», «Атлетико Мадрид», «Реал Мадрид» и «Бавария».

В 1/8 финала вышли напрямую лишь «каталонцы» (второе место) и «матрасники» (пятое место). Все остальные команды заняли места с 9-го по 24-е и сыграют в 1/16 финала.

30 января состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов.