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  4. Ивуарийский хавбек отказался перейти из польского Леха в черкасский ЛНЗ
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 15:47 |
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Ивуарийский хавбек отказался перейти из польского Леха в черкасский ЛНЗ

Клуб УПЛ предлагал Адриелю Ба Луа очень солидные условия контракта

30 января 2025, 15:47 |
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Ивуарийский хавбек отказался перейти из польского Леха в черкасский ЛНЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриель Ба Луа

Полузащитник «Леха» Адриель Ба Луа мог в зимнее трансферное окно стать игроком клуба УПЛ. Черкасский ЛНЗ предлагал игроку солидные условия личного контракта, сообщает телеграмм-канал «Инсайды от Пасичника 2.0». Но футболист ответил отказом.

Игрока предлагали и киевскому «Динамо». Интерес к Адриелю Ба Луа приписывали турецкому «Кайсериспору», азербайджанским, польским и российским клубам.

По информации портала Transfermarkt, Адриель Ба Луа уже нашел себе новый клуб. 28-летний футболист перешел во французский «Кан». В текущем сезоне игрок провел 7 матчей. Стал автором одной результативной передачи.

Ранее сообщалось, что вскоре к ЛНЗ присоединится молодой левый вингер.

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ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев Лех Познань
Сергій Турчак Источник: Telegram
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