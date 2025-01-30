Ивуарийский хавбек отказался перейти из польского Леха в черкасский ЛНЗ
Клуб УПЛ предлагал Адриелю Ба Луа очень солидные условия контракта
Полузащитник «Леха» Адриель Ба Луа мог в зимнее трансферное окно стать игроком клуба УПЛ. Черкасский ЛНЗ предлагал игроку солидные условия личного контракта, сообщает телеграмм-канал «Инсайды от Пасичника 2.0». Но футболист ответил отказом.
Игрока предлагали и киевскому «Динамо». Интерес к Адриелю Ба Луа приписывали турецкому «Кайсериспору», азербайджанским, польским и российским клубам.
По информации портала Transfermarkt, Адриель Ба Луа уже нашел себе новый клуб. 28-летний футболист перешел во французский «Кан». В текущем сезоне игрок провел 7 матчей. Стал автором одной результативной передачи.
Ранее сообщалось, что вскоре к ЛНЗ присоединится молодой левый вингер.
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