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  4. Источник: вскоре к ЛНЗ присоединится молодой левый вингер из Балкан
Украина. Премьер лига
29 января 2025, 04:58 | Обновлено 29 января 2025, 08:03
24
0

Источник: вскоре к ЛНЗ присоединится молодой левый вингер из Балкан

Команда Григорчука ищет усиление в амплуа защитника и атакующего хавбека

29 января 2025, 04:58 | Обновлено 29 января 2025, 08:03
24
0
Источник: вскоре к ЛНЗ присоединится молодой левый вингер из Балкан
Instagram. Роман Григорчук

Черкасский клуб ЛНЗ продолжает активную трансферную работу во время зимнего межсезонья.

После неудачных переговоров с Назарием Русиным и Владимиром Шепелевым ЛНЗ продолжил искать усиление на рынке.

Как сообщает канал Инсайды от Пасечника, вскоре к команде Романа Григорчука присоединится молодой левый вингер из Балкан.

Эта позиция была одной из ключевых для усиления, а официальное объявление о переходе ожидается в ближайшее время.

Кроме того, ЛНЗ продолжает поиск игроков в защитную линию и на позицию атакующего полузащитника (номер 10). Приоритет отдается футболистам с украинским гражданством.

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Николай Степанов Источник: Telegram
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