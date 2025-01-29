Источник: вскоре к ЛНЗ присоединится молодой левый вингер из Балкан
Команда Григорчука ищет усиление в амплуа защитника и атакующего хавбека
Черкасский клуб ЛНЗ продолжает активную трансферную работу во время зимнего межсезонья.
После неудачных переговоров с Назарием Русиным и Владимиром Шепелевым ЛНЗ продолжил искать усиление на рынке.
Как сообщает канал Инсайды от Пасечника, вскоре к команде Романа Григорчука присоединится молодой левый вингер из Балкан.
Эта позиция была одной из ключевых для усиления, а официальное объявление о переходе ожидается в ближайшее время.
Кроме того, ЛНЗ продолжает поиск игроков в защитную линию и на позицию атакующего полузащитника (номер 10). Приоритет отдается футболистам с украинским гражданством.
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