Роман ГРИГОРЧУК: «Цель команды ЛНЗ – играть в еврокубках»

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук рассказал о задачах, стоящих перед черкасской командой:

«По приезде из Азербайджана я пересмотрел просто все футболы – абсолютно все матчи чемпионата Украины. Я достаточно хорошо изучил и ЛНП в том числе. За это время, за оставшихся 14 игр, нам нужно набрать максимально баллов, сколько мы сможем.

Мы находимся довольно низко в таблице. Команда должна быть гораздо выше. И очень важно, чтобы параллельно с этим мы строили команду и формировали свой стиль игры, наш подход, понимание футбола. Но, конечно, всегда будет на первом месте результат.

Цель постоянно есть. Мы должны играть в еврокубках. Мое личное отношение наверняка все знают. Я считаю, что если не играть в еврокубках – это не совсем полноценная футбольная жизнь. У ЛНЗ достаточно хороший подбор футболистов, но мы понимаем, что футбольная жизнь такова, и это совпадает с нашими целями.

Мы должны усиливаться, должны постоянно вести селекционную работу, постоянно приглашать игроков, чтобы у нас была здоровая правильная конкуренция».