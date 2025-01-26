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  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Цель команды ЛНЗ – играть в еврокубках»
Украина. Премьер лига
26 января 2025, 22:43 | Обновлено 26 января 2025, 22:52
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2

Роман ГРИГОРЧУК: «Цель команды ЛНЗ – играть в еврокубках»

Главный тренер ЛНЗ рассказал про задачи, которые стоят перед командой

26 января 2025, 22:43 | Обновлено 26 января 2025, 22:52
250
2
Роман ГРИГОРЧУК: «Цель команды ЛНЗ – играть в еврокубках»
Instagram. Роман Григорчук

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук рассказал о задачах, стоящих перед черкасской командой:

«По приезде из Азербайджана я пересмотрел просто все футболы – абсолютно все матчи чемпионата Украины. Я достаточно хорошо изучил и ЛНП в том числе. За это время, за оставшихся 14 игр, нам нужно набрать максимально баллов, сколько мы сможем.

Мы находимся довольно низко в таблице. Команда должна быть гораздо выше. И очень важно, чтобы параллельно с этим мы строили команду и формировали свой стиль игры, наш подход, понимание футбола. Но, конечно, всегда будет на первом месте результат.

Цель постоянно есть. Мы должны играть в еврокубках. Мое личное отношение наверняка все знают. Я считаю, что если не играть в еврокубках – это не совсем полноценная футбольная жизнь. У ЛНЗ достаточно хороший подбор футболистов, но мы понимаем, что футбольная жизнь такова, и это совпадает с нашими целями.

Мы должны усиливаться, должны постоянно вести селекционную работу, постоянно приглашать игроков, чтобы у нас была здоровая правильная конкуренция».

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Роман Григорчук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы
Николай Степанов Источник: FootballHub
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Комментарии 2
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vruthiy-112
Удачі та везіння.!!!
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0
mini.f
Тренер говорит по трафарету всех тренеров мира - хотим играть в еврокубках... Хотеть не вредно. Он уже много чего обещал. Главное бабки срубить с лохов...
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-1
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