Достиг соглашения. Известно, кто покинет Реал летом

Испанский защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо покинет клуб летом, сообщает Defensa Central.

По информации источника. 28-летний футболист, на которого не рассчитывает главный тренер команды Карло Анчелотти, достиг соглашения с «Райо Вальекано». Его контракт со сливочными истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне Хесус Вальехо провел всего 10 минут на поле, а его стоимость веб-портал Transfermarkt оценивает в 1 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» хочет приобрести защитника «Борнмута».