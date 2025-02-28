Испания28 февраля 2025, 21:03 | Обновлено 28 февраля 2025, 21:34
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Достиг соглашения. Известно, кто покинет Реал летом
Хесус Вальехо покинет испанский гранд
28 февраля 2025, 21:03 | Обновлено 28 февраля 2025, 21:34
577
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Испанский защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо покинет клуб летом, сообщает Defensa Central.
По информации источника. 28-летний футболист, на которого не рассчитывает главный тренер команды Карло Анчелотти, достиг соглашения с «Райо Вальекано». Его контракт со сливочными истекает летом 2025 года.
В текущем сезоне Хесус Вальехо провел всего 10 минут на поле, а его стоимость веб-портал Transfermarkt оценивает в 1 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» хочет приобрести защитника «Борнмута».
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