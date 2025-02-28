Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Достиг соглашения. Известно, кто покинет Реал летом
Испания
28 февраля 2025, 21:03 | Обновлено 28 февраля 2025, 21:34
577
0

Достиг соглашения. Известно, кто покинет Реал летом

Хесус Вальехо покинет испанский гранд

28 февраля 2025, 21:03 | Обновлено 28 февраля 2025, 21:34
577
0
Достиг соглашения. Известно, кто покинет Реал летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Хесус Вальехо

Испанский защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо покинет клуб летом, сообщает Defensa Central.

По информации источника. 28-летний футболист, на которого не рассчитывает главный тренер команды Карло Анчелотти, достиг соглашения с «Райо Вальекано». Его контракт со сливочными истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне Хесус Вальехо провел всего 10 минут на поле, а его стоимость веб-портал Transfermarkt оценивает в 1 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» хочет приобрести защитника «Борнмута».

По теме:
Арсенал нацелен на лидера Баварии. Хочет увести его у Реала
Проблемы для тер Штегена. Барселона готовит трансфер топового голкипера
Три игрока Барселоны выступили против подписания лидера Баварии
Хесус Вальехо Реал Мадрид Райо Вальекано трансферы трансферы Ла Лиги Карло Анчелотти
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мешает один человек. Известно, почему Месси не вернется в Барселону
Футбол | 28 февраля 2025, 00:45 7
Мешает один человек. Известно, почему Месси не вернется в Барселону
Мешает один человек. Известно, почему Месси не вернется в Барселону

Возвращения не будет, пока Лапорта остается президентом

И кто играл в меньшинстве? Карпаты в Житомире обыграли ЛНЗ
Футбол | 28 февраля 2025, 20:00 2
И кто играл в меньшинстве? Карпаты в Житомире обыграли ЛНЗ
И кто играл в меньшинстве? Карпаты в Житомире обыграли ЛНЗ

Львовянам принес победу реализованный пенальти

Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Футбол | 27.02.2025, 22:39
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Испанский журналист: «У Лунина – серьезная проблема»
Футбол | 27.02.2025, 22:40
Испанский журналист: «У Лунина – серьезная проблема»
Испанский журналист: «У Лунина – серьезная проблема»
Сенсация тура. Динамо в Киеве не смогло обыграть Ворсклу
Футбол | 28.02.2025, 17:27
Сенсация тура. Динамо в Киеве не смогло обыграть Ворсклу
Сенсация тура. Динамо в Киеве не смогло обыграть Ворсклу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский супертяж назвал боксера, который будет доминировать после Усика
Украинский супертяж назвал боксера, который будет доминировать после Усика
26.02.2025, 20:22 1
Бокс
Падение суперзвезды, где Усик? Новый рейтинг лучших боксеров от The Ring
Падение суперзвезды, где Усик? Новый рейтинг лучших боксеров от The Ring
27.02.2025, 09:30 1
Бокс
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
27.02.2025, 09:05 5
Бокс
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
28.02.2025, 08:25 5
Футбол
«Баколе не успевал за Усиком». Украинский боксер – о спаррингах чемпиона
«Баколе не успевал за Усиком». Украинский боксер – о спаррингах чемпиона
26.02.2025, 17:37
Бокс
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
27.02.2025, 02:39 2
Футбол
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
26.02.2025, 20:24 10
Футбол
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
26.02.2025, 21:22 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем