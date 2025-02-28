Реал хочет приобрести защитника Борнмута. Речь не о Хейсене
Милош Керкез может сменить клубную прописку
Мадридский «Реал» внимательно следит за венгерским левым защитником английского «Борнмута» Милошом Керкезом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, королевский клуб внимательно следит за прогрессом 21-летнего футболиста.
В сезоне 2024/25 Милош Керкез провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется другим защитником «Борнмута» – Дином Хейсеном.
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