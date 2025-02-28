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  4. Реал хочет приобрести защитника Борнмута. Речь не о Хейсене
Испания
28 февраля 2025, 15:10 |
540
1

Реал хочет приобрести защитника Борнмута. Речь не о Хейсене

Милош Керкез может сменить клубную прописку

28 февраля 2025, 15:10 |
540
1
Реал хочет приобрести защитника Борнмута. Речь не о Хейсене
Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Керкез

Мадридский «Реал» внимательно следит за венгерским левым защитником английского «Борнмута» Милошом Керкезом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб внимательно следит за прогрессом 21-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Милош Керкез провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется другим защитником «Борнмута» – Дином Хейсеном.

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Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Борнмуту буде важко зберегти склад на наступний сезон. на багатьох гравців команди є попит
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