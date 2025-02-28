Реал хочет приобрести защитника Борнмута. Речь не о Хейсене

Мадридский «Реал» внимательно следит за венгерским левым защитником английского «Борнмута» Милошом Керкезом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб внимательно следит за прогрессом 21-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Милош Керкез провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется другим защитником «Борнмута» – Дином Хейсеном.