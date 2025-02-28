ЛУПАШКО: «Лучшая игра в сезоне? Да нет, она точно не лучшая»

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко поделился эмоциями от матча своей команды против черкасского ЛНЗ в 19 туре Украинской Премьер-лиги.

– Показалось со стороны, что игра сложная, но самая лучшая в исполнении вашей команды в этом сезоне? Согласны?

– Лучшая игра в сезоне? Да нет, она точно не лучшая. Она была неплохой к удалению. Мне очень нравилось, как мы избегали прессинга 1 в 1. Дальше была очень смелая игра вдесятером против неплохого соперника. И это радует больше всего – что мы нацелены на конструктив.

– За счет смелости и самоотдачи вы добились результата. Даже, несмотря на то, что команда забила с пенальти, она бежала вперед, и моментами казалось, что «Карпаты» играют в большинстве, а не соперник.

– Мне приятно, что вы это отмечаете, потому что в последнее время слышу очень много негатива и не понимаю, на чем культивируется наш футбол вообще. Мне кажется, что мы настолько углубились в игру в обороне в нашем чемпионате, что продолжать как-то тыкать команду за то, что она пытается атаковать, или тренера за то, что он говорит, что хочет атаковать – это не очень хорошо, мне кажется.

И то, что вы говорите – вот это, мне кажется, имеет большую ценность сегодня, что вы говорите, что мы играли вдесятером, но мы бежали, продолжали давить, насколько нам это удавалось, и создавали моменты. И мы выиграли эту не по какой-то случайности с пенальти, а потому что мы проводили очень много там времени. Вот это важно.

И мне кажется, что как раз о том, что вы сейчас говорили, нужно больше говорить в эфире – о том, что когда кто пытается играть в атакующий футбол, когда кто пытается играть смело, нужно это культивировать, чтобы в низших лигах, в юношеском футболе брали пример как раз из этого. Не с того, чтобы обороняться и выбегать чисто на контратаках, как это делает большинство в нашем футболе, а попытка играть 1-м номером.

– Удаление в 1-м тайме. Был ли фол или нет? Потому что вы очень эмоционально реагировали.

– Фол был, 100 процентов. Нет, смотрите. Пабло был первым на мяче, он сохранил мяч. Он наносил удар в челюсть игрока ЛНЗ, игрок ЛНЗ был в динамике, он бежал так же, и они столкнулись. Прикосновение к лицу было 100 процентов, но мне кажется, что нужно немного отходить от понимания такого четкого момента.

То есть нужно понимать, что ты ломаешь этим игру. Игра была действительно очень интересной, в первые минуты было много переходов со стороны ЛНЗ, опасных переходов, у нас были позиционные атаки хорошие, много подходов к воротам.

Игра начинала раскрываться, а мы немного ее изменили этим решением. Я не могу сказать, что не было повода давать ту вторую карточку. Но если исходить из того, что происходило на поле, как часто говорят, «дух игры», возможно, нужно было задуматься, мне кажется.

– Во 2-м тайме показалось на мгновение, что Бруниньо за заднюю поверхность бедра схватился. Он потянул, были ли какие-нибудь другие повреждения в команде от того, что много интенсивности давали на поле?

– Мы в перерыве сказали, что у нас нет игрока, и это не говорит о том, что мы отойдем в оборону, еще говорит о том, что нам всем нужно эту дистанцию, которую Пабло пробежал, распределить между всеми.

А вы следили за Бруно во время матча?

– Было заметно.

– Это хорошо, на ярких игроков всегда обращают внимание. Нагрузка очень серьезная, мы предыдущую игру сыграли очень интенсивно, и отражение того, что мы тренируемся на синтетике, и в первые минуты, опять же, много потерь мяча из-за того, что он очень тормозит, нет еще полива, поэтому трудновато перестроиться с синтетического поля на живое.