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Англия
05 мая 2024, 20:28 |
58
0

Ливерпуль в матче с шестью голами обыграл на Энфилде Тоттенхэм

Состоялся центральный матч 36-го тура АПЛ

05 мая 2024, 20:28 |
58
0
Ливерпуль в матче с шестью голами обыграл на Энфилде Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Тоттенхэм

В воскресенье, 5 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Победу в матче одержали хозяева поля со счетом 4:2.

Голы за «Ливерпуль» сегодня забивали Салах, Робертсон, Гакпо и Эллиотт. За «шпор» забили Ришарлисон и Сон.

После этого матча турнирное положение команд не изменилось, «Ливерпуль» – 3-й в АПЛ с 78 очками, «Тоттенхэм» – 5-й с 60 пунктами.

АПЛ. 36-й тур, 5 мая.

Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:2
Голы: Салах, 16, Робертсон, 45, Гакпо, 50, Эллиотт 59 – Ришарлисон, 72 Сон, 77.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Куанса, Робертсон (Гомес, 64), Эндо (Байчетич, 65), Мак Аллистер (Гравенберх, 75), Эллиотт (Собослаи, 83), Салах, Диас (Нуньес, 75), Гакпо.

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Эмерсон (Скипп, 61), Бентанкур (Ришарлисон, 61), Биссума, Сарр (Ло Чельсо, 75), Кулусевски (Мэддисон, 61), Сон Хын Мин, Джонсон.

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Ливерпуль Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Тоттенхэм
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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