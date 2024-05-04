Англия04 мая 2024, 13:58 |
52
0
Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 мая в 18:30 матч чемпионата Англии
04 мая 2024, 13:58 |
52
0
В воскресенье, 5 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.
Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 мая 2024, 12:51 0
Запорожцы не выехали на матч с «Хустом» и получили техническое поражение
Футбол | 04 мая 2024, 11:16 4
Поединок начнется 4 мая в 19:30
Хоккей | 03.05.2024, 21:47
Футбол | 03.05.2024, 17:27
Футбол | 03.05.2024, 19:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.05.2024, 18:04 1
03.05.2024, 07:22 1
03.05.2024, 11:30 11
03.05.2024, 23:59 17
03.05.2024, 15:09 3
03.05.2024, 07:44 27
Футбол
02.05.2024, 09:31 39