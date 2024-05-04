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Ливерпуль
05.05.2024 18:30 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 мая 2024, 13:58 |
52
0

Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 мая в 18:30 матч чемпионата Англии

04 мая 2024, 13:58 |
52
0
Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Тоттенхэм

В воскресенье, 5 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Ливерпуль Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Ливерпуль - Тоттенхэм
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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