В воскресенье, 5 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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