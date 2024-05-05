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Ливерпуль
05.05.2024 18:30 - : -
Тоттенхэм
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Англия
05 мая 2024, 00:10 |
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Ливерпуль – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 5 мая в 18:30 по Киеву

05 мая 2024, 00:10 |
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Ливерпуль – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

5 мая на «Энфилде» пройдет матч 36-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда в любом случае заметно прибавила в этом сезоне. Клопп философски говорил о том, что летом был бы рад узнать, что его подопечные вернутся в квартет лидеров. Но все же невозможно не признать, что весенний отрезок стал для клуба и его болельщиков чуть ли не сплошным разочарованием. Сразу после того интервью подопечные Юргена получили 0:2 от Эвертона, впервые с 2010-го года, де-факто капитулировав в чемпионской гонке. До этого они вылетели из Кубка Англии, проиграв Манчестер Юнайтед, и были выбиты из Лиги Европы Аталантой с 0:3 на Энфилде. Но немец призывал и потом играть и бороться. Но уже даже с Вест Хэмом это не особенно получилось: поведя в счете в волевом стиле после автогола Ареоля, пропустили на 2:2.

Тоттенхэм

Клуб в прошлом сезоне тоже терял позиции, причем значительнее, чем красные: финишировал вообще за зоной еврокубков. Сейчас он сумел даже без Кейна прибавить и идет выше таких клубов, как Челси с Манчестер Юнайтед. Но неожиданно успешная Астон Вилла мешает планам Постекоглу взять лигочемпионовское четвертое место. Еще и стабильности откровенно не хватает. Хотспурс разгромили вилланов 4:0, но меньше чем через неделю получили 3 безответных мяча от Фулхэма. А в апреле были безжалостно, 0:4, разбиты Ньюкаслом. Дальше расписание было плотное и потенциально сложное. Дерби Северного Лондона с Арсеналом. И в нем, даже забив дважды, все равно проиграли, отстав еще больше от вилланов. Немного отдохнув, в четверг снова был непростой поединок - с Челси.

Статистика личных встреч

Мерсисайдцы 12 раз кряду не проигрывали шпорам. Серия включала победу в Лиге чемпионов и матчи прошлого сезона, где подопечные Клоппа взяли 6 из 6 возможных.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что хозяева обязаны наконец-то выиграть, причем уверенно. Но они явно в кризисе, хотя и по гостям есть вопросы. Ставим на тотал больше 3,5 голов (коэффициент - 1,62).

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Ливерпуль Тоттенхэм Ливерпуль - Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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