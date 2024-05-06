Юрген КЛОПП: «После моих замен мы потеряли организованность»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в общении с журналистами рассказал свои мысли касательно матча с «Тоттенхэмом» (4:2) в матче 36-го тура АПЛ.

«Сегодня на «Энфилде» была особая атмосфера. Мы вели 4:0, я сделал замены, и мы потеряли организованность. «Тоттенхэм» показал, что они хороши.

Я доволен игрой. Мы были великолепны практически во всех областях в атаке. Отличные передачи. Много всего было хорошего. Мы сохраняли спокойствие. Мне очень понравилась наша игра. Голы были потрясающие.

Салах был великолепен, он провел действительно отличный матч. Его взаимодействие с Эллиоттом было хорошим. Я доволен за него. Ни один из ребят не хочет играть плохо, зачем им это? Салах показал, на что он способен.

Если мы выиграем оставшиеся матчи, то сможем достичь пятого результата по количеству очков для «Ливерпуля». Я бы соврал, если бы сказал, что сейчас нахожусь на пике эмоций, будут еще игры. Через две недели будет новый матчдей», – сказал немецкий специалист.