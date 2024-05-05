Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:2. Красные прервали неудачную серию. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты центрального матча 36-го тура АПЛ
В воскресенье, 5 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Победу в матче одержали хозяева поля со счетом 4:2.
Голы за «Ливерпуль» сегодня забивали Салах, Робертсон, Гакпо и Эллиотт. За «шпор» забили Ришарлисон и Сон.
Подопечные Юргена Клоппа прервали неудачную серию, ведь до этого матча дважды подряд проиграли на «Энфилде».
АПЛ. 36-й тур, 5 мая.
Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:2
Голы: Салах, 16, Робертсон, 45, Гакпо, 50, Эллиотт 59 – Ришарлисон, 72 Сон, 77.
Видеообзор матча
События матча
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