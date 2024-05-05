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Ливерпуль
05.05.2024 18:30 – FT 4 : 2
Тоттенхэм
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Англия
05 мая 2024, 23:16 |
69
0

Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:2. Красные прервали неудачную серию. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты центрального матча 36-го тура АПЛ

05 мая 2024, 23:16 |
69
0
Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:2. Красные прервали неудачную серию. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В воскресенье, 5 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Победу в матче одержали хозяева поля со счетом 4:2.

Голы за «Ливерпуль» сегодня забивали Салах, Робертсон, Гакпо и Эллиотт. За «шпор» забили Ришарлисон и Сон.

Подопечные Юргена Клоппа прервали неудачную серию, ведь до этого матча дважды подряд проиграли на «Энфилде».

АПЛ. 36-й тур, 5 мая.

Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:2
Голы: Салах, 16, Робертсон, 45, Гакпо, 50, Эллиотт 59 – Ришарлисон, 72 Сон, 77.

Видеообзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Ливерпуль).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрю Робертсон (Ливерпуль).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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