Свитолина рассказала, сколько тратит на команду и подготовку к турнирам
Все обходится теннисистке в 400-600 тысяч долларов
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказал, что на содержание команды и подготовку к турнирам в течение года тратит 400-600 тысяч долларов.
«Сейчас это более-менее фиксированная сумма. Приблизительно 400 000-600 000 долларов в год трачу на зарплату команде, на логистику, программы восстановления. «Резать» [расходы] тяжело. Есть прайс тренеров команды. Это большая сумма, которую нужно оплатить, это неотделимая часть карьеры».
«Нужно в себя инвестировать, делать все возможное, чтобы была возможность играть на высоком уровне. Это не вопрос выбора, без этого трудно чего-то достичь», – сказала Свитолина.
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