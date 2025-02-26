Свитолина рассказала, сколько тратит на команду и подготовку к турнирам

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказал, что на содержание команды и подготовку к турнирам в течение года тратит 400-600 тысяч долларов.

«Сейчас это более-менее фиксированная сумма. Приблизительно 400 000-600 000 долларов в год трачу на зарплату команде, на логистику, программы восстановления. «Резать» [расходы] тяжело. Есть прайс тренеров команды. Это большая сумма, которую нужно оплатить, это неотделимая часть карьеры».

«Нужно в себя инвестировать, делать все возможное, чтобы была возможность играть на высоком уровне. Это не вопрос выбора, без этого трудно чего-то достичь», – сказала Свитолина.