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Чемпионат Украины
28 февраля 2025, 12:16 | Обновлено 28 февраля 2025, 12:39
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1

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Левый Берег

В туре УПЛ сыграют два аутсайдера

28 февраля 2025, 12:16 | Обновлено 28 февраля 2025, 12:39
91
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Левый Берег
ФК Черноморец

В субботу, 1 марта, в 15:30 начнется матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Левый Берег».

Команды встретятся в Одессе на стадионе «Черноморец».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

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Черноморец Одесса Левый Берег Киев где смотреть Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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