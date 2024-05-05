Челси разбил Вест Хэм в лондонском дерби. Мудрик вышел в стартовом составе
Лондонский клуб одержал победу со счетом 5:0
В воскресенье, 5 мая, проходят матчи 36-го тура Английской Премьер-лиги.
«Челси» на домашнем поле сыграл с «Вест Хэмом» и уничтожил соперника со счетом 5:0. Голы за синих забивали Джексон (дубль), Палмер, Галлагер и Мадуэке. Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе «пенсионеров», результативными действиями не отличился и был заменен на 76-й минуте.
В параллельном матче игрового дня «Брайтон» благодаря голу Жуана Педро победил «Астон Виллу» на домашнем стадионе.
АПЛ. 36-й тур, 5 мая.
Челси – Вест Хэм – 5:0
Голы: Палмер, 15, Галлагер, 30, Мадуэке, 36, Джексон, 48, 81.
Челси: Петрович, Чалоба (Гюсто, 83), Тиаго Силва (Дисаси, 82), Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер, Мудрик (Нкунку, 76), Палмер (Гилкрист, 89), Кайседо, Мадуэке (Казадеи, 76), Джексон.
Вест Хэм: Ареоля, Цоуфал, Огбонна, Зума, Эмерсон, Соучек, Лукас Пакета (Крессуэлл, 76), Альварес (Уорд-Проуз, 46), Кудус, Боуэн, Антонио (Ингз, 70).
Брайтон – Астон Вилла – 1:0
Гол: Ж.Педро, 87.
Five 🌟 Chelsea.#CFC | #CheWhu pic.twitter.com/Q9jIHVh7h3— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 5, 2024
FT: BACK TO WINNING WAYS IN THE #PL! 😁— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 5, 2024
[1-0] 📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/rURq8UbKMB
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