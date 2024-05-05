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Англия
05 мая 2024, 18:06 |
1395
1

Челси разбил Вест Хэм в лондонском дерби. Мудрик вышел в стартовом составе

Лондонский клуб одержал победу со счетом 5:0

05 мая 2024, 18:06 |
1395
1
Челси разбил Вест Хэм в лондонском дерби. Мудрик вышел в стартовом составе
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 5 мая, проходят матчи 36-го тура Английской Премьер-лиги.

«Челси» на домашнем поле сыграл с «Вест Хэмом» и уничтожил соперника со счетом 5:0. Голы за синих забивали Джексон (дубль), Палмер, Галлагер и Мадуэке. Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе «пенсионеров», результативными действиями не отличился и был заменен на 76-й минуте.

В параллельном матче игрового дня «Брайтон» благодаря голу Жуана Педро победил «Астон Виллу» на домашнем стадионе.

АПЛ. 36-й тур, 5 мая.

Челси – Вест Хэм – 5:0
Голы: Палмер, 15, Галлагер, 30, Мадуэке, 36, Джексон, 48, 81.

Челси: Петрович, Чалоба (Гюсто, 83), Тиаго Силва (Дисаси, 82), Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер, Мудрик (Нкунку, 76), Палмер (Гилкрист, 89), Кайседо, Мадуэке (Казадеи, 76), Джексон.

Вест Хэм: Ареоля, Цоуфал, Огбонна, Зума, Эмерсон, Соучек, Лукас Пакета (Крессуэлл, 76), Альварес (Уорд-Проуз, 46), Кудус, Боуэн, Антонио (Ингз, 70).

Брайтон – Астон Вилла – 1:0
Гол: Ж.Педро, 87.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Вест Хэм Челси - Вест Хэм Астон Вилла Брайтон
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Котрий матч стільки голів, а Мудрик безрезультативний😭
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