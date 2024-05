Челси разбил Вест Хэм в лондонском дерби. Мудрик вышел в стартовом составе

В воскресенье, 5 мая, проходят матчи 36-го тура Английской Премьер-лиги.



«Челси» на домашнем поле сыграл с «Вест Хэмом» и уничтожил соперника со счетом 5:0. Голы за синих забивали Джексон (дубль), Палмер, Галлагер и Мадуэке. Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе «пенсионеров», результативными действиями не отличился и был заменен на 76-й минуте.

В параллельном матче игрового дня «Брайтон» благодаря голу Жуана Педро победил «Астон Виллу» на домашнем стадионе.

АПЛ. 36-й тур, 5 мая.

Челси – Вест Хэм – 5:0

Голы: Палмер, 15, Галлагер, 30, Мадуэке, 36, Джексон, 48, 81.

Челси: Петрович, Чалоба (Гюсто, 83), Тиаго Силва (Дисаси, 82), Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер, Мудрик (Нкунку, 76), Палмер (Гилкрист, 89), Кайседо, Мадуэке (Казадеи, 76), Джексон.



Вест Хэм: Ареоля, Цоуфал, Огбонна, Зума, Эмерсон, Соучек, Лукас Пакета (Крессуэлл, 76), Альварес (Уорд-Проуз, 46), Кудус, Боуэн, Антонио (Ингз, 70).

Брайтон – Астон Вилла – 1:0

Гол: Ж.Педро, 87.

FT: BACK TO WINNING WAYS IN THE #PL! 😁



[1-0] 📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/rURq8UbKMB