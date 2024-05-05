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  4. Челси – Вест Хэм – 5:0. Мудрик и Ко поиздевались над соперником. Видеообзор
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Челси
05.05.2024 16:00 – FT 5 : 0
Вест Хэм
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Англия
05 мая 2024, 18:23 |
2938
0

Челси – Вест Хэм – 5:0. Мудрик и Ко поиздевались над соперником. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 36-го тура АПЛ

05 мая 2024, 18:23 |
2938
0
Челси – Вест Хэм – 5:0. Мудрик и Ко поиздевались над соперником. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 5 мая, прошел матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Челси» и «Вест Хэм».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж». «Челси» победил со счетом 5:0. Голы за хозяев забивали Джексон (дубль), Палмер, Галлагер и Мадуэке.

На поле с первых минут за «Челси» сегодня сыграл украинский вингер Михаил Мудрик, однако результативным действиями не отличился и был заменен на 76-й минуте.

АПЛ. 36-й тур, 5 мая.

Челси – Вест Хэм – 5:0

Голы: Палмер, 15, Галлагер, 30, Мадуэке, 36, Джексон, 48, 81.

ГОЛ! Палмер, 15 мин, 1:0

ГОЛ! Галлагер, 30 мин, 2:0

ГОЛ! Джексон, 48 мин, 4:0, ГОЛ! Джексон, 81 мин, 5:0.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Челси).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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