В воскресенье, 5 мая, прошел матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Челси» и «Вест Хэм».

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Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж». «Челси» победил со счетом 5:0. Голы за хозяев забивали Джексон (дубль), Палмер, Галлагер и Мадуэке.

На поле с первых минут за «Челси» сегодня сыграл украинский вингер Михаил Мудрик, однако результативным действиями не отличился и был заменен на 76-й минуте.

АПЛ. 36-й тур, 5 мая.

Челси – Вест Хэм – 5:0

Голы: Палмер, 15, Галлагер, 30, Мадуэке, 36, Джексон, 48, 81.

ГОЛ! Палмер, 15 мин, 1:0

ГОЛ! Галлагер, 30 мин, 2:0

ГОЛ! Джексон, 48 мин, 4:0, ГОЛ! Джексон, 81 мин, 5:0.