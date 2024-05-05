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Челси
05.05.2024 16:00 - : -
Вест Хэм
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Англия
05 мая 2024, 00:02 |
61
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Челси – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

05 мая 2024, 00:02 |
61
0
Челси – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

5 мая на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 36-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Вест Хэмом». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Челси – Вест Хэм

Челси

Команда не смогла спасти себе сезон за счет турниров с поединками на вылет. Причем по идентичному сценарию: что в финале Кубка Лиги, с Ливерпулем, что в 1/2 кубка Англии, с Манчестер Сити, пенсионеры имели преимущество над соперниками, но не забили с ни одного из своих моментов, получая в свои ворота в концовке. Остается Почеттино спасать, в том числе, и свою должность, пытаясь поднять своих подопечных в зону еврокубков. Но после кубковой неудачи были унизительные 0:5 с Арсеналом. Проигрывали и Астон Вилле, но как раз с ней получилось отыграться с 0:2. А уже в четверг наконец-то сыграли с Тоттенхэмом, и меньше чем через трое суток приходится вернуться на поле. Благо, что при этом оба поединка проводятся в Лондоне.

Вест Хэм

Клуб в прошлом сезоне переживал непростые условия, но тогда получилось все исправить за счет Лиги конференций - Мойес принес первый трофей за десятилетия. Но сейчас, похоже, с ним готовы прощаться. Молотобойцы неплохо смотрелись в Лиге Европы, дошли до четвертьфинала, но там англичане напоролись на непобедимый Байер, и уступили ему 0:2 на выезде. Были надежды на камбэк дома, но в итоге немцы не уступили и там. Параллельно ухудшились результаты и в АПЛ, где долго держались в числе претендентов на еврокубки. После одного поражения в 7 турах были поражения соседям - 0:2 с Фулхэмом, 2:5 с Кристал Пэлас. Впрочем, и после этого еще оставались шансы на 7-е место. И вырванная в концовке ничья с Ливерпулем, 2:2, подтверждает, что амбиции никуда не делись.

Статистика личных встреч

У синих было 7 очков из 9 возможных. Но в августе хаммерс оформили 3:1.

Прогноз

GGBET считает явным фаворитом пенсионеров. Но они не настолько сильнее соседей и крайне нестабильны - ставим на молотобойцев в воскресенье при форе +1 забитый гол (коэффициент - 1,77).

GG.BET
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Челси Вест Хэм Челси - Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Михаил Мудрик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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