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Кубок Греции
Олимпиакос Пирей
26.02.2025 20:00 – FT 6 : 0
АЕК
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Греция
26 февраля 2025, 22:00 | Обновлено 26 февраля 2025, 22:07
1825
7

Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК

Роман оформил первый дубль в Греции

26 февраля 2025, 22:00 | Обновлено 26 февраля 2025, 22:07
1825
7
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Сегодня, 26 февраля, прошел первый матч полуфинала Кубка Греции 2024/25.

«Олимпиакос» на домашнем поле принял «АЕК». Хозяева разбили соперника со счетом 6:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Олимпиакоса» вышел форвард сборной Украины Роман Яремчук, который прекрасно воспользовался своим шансом. Яремчук забил на 22-й и на 54-й минутах, а на 19-й оформил ассист. Роман впервые оформил дубль за греческий клуб.

Ответный матч между «Олимпиакосом» и «АЕКом» состоится второго апреля.

Кубок Греции. Полуфинал, первый матч, 26 февраля.

Олимпиакос – АЕК – 6:0
Голы: Орта, 9, 19, Яремчук, 22, 54, Пальма, 47, Эль-Кааби, 78.

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Олимпиакос Пирей Кубок Греции по футболу АЕК Афины Роман Яремчук
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 7
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Strontium
Торба)
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0
MaximusOne
Там динамівський Віда в захисті АЕКа грав.
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-2
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TolsTIyELF
Хоть я и поддерживаю наших игроков, не могу сказать что Яремчук хуже Добвика. Ему бы в Испанию и он тоже стал бы Пичичи. 
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-5
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