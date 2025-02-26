Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Роман оформил первый дубль в Греции
Сегодня, 26 февраля, прошел первый матч полуфинала Кубка Греции 2024/25.
«Олимпиакос» на домашнем поле принял «АЕК». Хозяева разбили соперника со счетом 6:0.
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В стартовом составе «Олимпиакоса» вышел форвард сборной Украины Роман Яремчук, который прекрасно воспользовался своим шансом. Яремчук забил на 22-й и на 54-й минутах, а на 19-й оформил ассист. Роман впервые оформил дубль за греческий клуб.
Ответный матч между «Олимпиакосом» и «АЕКом» состоится второго апреля.
Кубок Греции. Полуфинал, первый матч, 26 февраля.
Олимпиакос – АЕК – 6:0
Голы: Орта, 9, 19, Яремчук, 22, 54, Пальма, 47, Эль-Кааби, 78.
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