Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК

Сегодня, 26 февраля, прошел первый матч полуфинала Кубка Греции 2024/25.

«Олимпиакос» на домашнем поле принял «АЕК». Хозяева разбили соперника со счетом 6:0.

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В стартовом составе «Олимпиакоса» вышел форвард сборной Украины Роман Яремчук, который прекрасно воспользовался своим шансом. Яремчук забил на 22-й и на 54-й минутах, а на 19-й оформил ассист. Роман впервые оформил дубль за греческий клуб.

Ответный матч между «Олимпиакосом» и «АЕКом» состоится второго апреля.

Кубок Греции. Полуфинал, первый матч, 26 февраля.

Олимпиакос – АЕК – 6:0

Голы: Орта, 9, 19, Яремчук, 22, 54, Пальма, 47, Эль-Кааби, 78.