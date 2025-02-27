26.02.2025 20:00 – FT 6 : 0
Греция27 февраля 2025, 08:04 |
1025
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Олимпиакос – АЕК – 6:0. Как Яремчук оформил дубль. Видео голов и обзор матч
«Олимпиакос» уничтожил АЕК с дублем украинского форварда
27 февраля 2025, 08:04 |
1025
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Украинский форвард Роман Яремчук помог «Олимпиакосу» уничтожить АЕК в первом полуфинальном матче Кубка Греции (6:0).
В стартовом составе «Олимпиакоса» вышел форвард сборной Украины Роман Яремчук, который прекрасно воспользовался своим шансом. Яремчук забил на 22-й и 54-й минутах, а на 19-й оформил ассист. Роман впервые оформил дубль за греческий клуб.
Кубок Греции. Полуфинал, первый матч, 26 февраля.
Олимпиакос – АЕК – 6:0
Голы: Орта, 9, 19, Яремчук, 22, 54, Пальма, 47, Эль-Кааби, 78.
Видеообзор матча Олимпиакос – АЕК:
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Пальма (Олимпиакос Пирей).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Орта (Олимпиакос Пирей).
9’
ГОЛ ! Автогол забил Ароль Мукуди (АЕК).
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