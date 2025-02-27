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Кубок Греции
Олимпиакос Пирей
26.02.2025 20:00 – FT 6 : 0
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Греция
27 февраля 2025, 08:04 |
1025
0

Олимпиакос – АЕК – 6:0. Как Яремчук оформил дубль. Видео голов и обзор матч

«Олимпиакос» уничтожил АЕК с дублем украинского форварда

27 февраля 2025, 08:04 |
1025
0
Олимпиакос – АЕК – 6:0. Как Яремчук оформил дубль. Видео голов и обзор матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук помог «Олимпиакосу» уничтожить АЕК в первом полуфинальном матче Кубка Греции (6:0).

В стартовом составе «Олимпиакоса» вышел форвард сборной Украины Роман Яремчук, который прекрасно воспользовался своим шансом. Яремчук забил на 22-й и 54-й минутах, а на 19-й оформил ассист. Роман впервые оформил дубль за греческий клуб.

Кубок Греции. Полуфинал, первый матч, 26 февраля.

Олимпиакос – АЕК – 6:0

Голы: Орта, 9, 19, Яремчук, 22, 54, Пальма, 47, Эль-Кааби, 78.

Видеообзор матча Олимпиакос – АЕК:

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Пальма (Олимпиакос Пирей).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Орта (Олимпиакос Пирей).
9’
ГОЛ ! Автогол забил Ароль Мукуди (АЕК).
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Олимпиакос Пирей АЕК Афины Кубок Греции по футболу Роман Яремчук видео голов и обзор
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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