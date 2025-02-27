Олимпиакос – АЕК – 6:0. Как Яремчук оформил дубль. Видео голов и обзор матч

Украинский форвард Роман Яремчук помог «Олимпиакосу» уничтожить АЕК в первом полуфинальном матче Кубка Греции (6:0).

В стартовом составе «Олимпиакоса» вышел форвард сборной Украины Роман Яремчук, который прекрасно воспользовался своим шансом. Яремчук забил на 22-й и 54-й минутах, а на 19-й оформил ассист. Роман впервые оформил дубль за греческий клуб.

Кубок Греции. Полуфинал, первый матч, 26 февраля.

Олимпиакос – АЕК – 6:0

Голы: Орта, 9, 19, Яремчук, 22, 54, Пальма, 47, Эль-Кааби, 78.

Видеообзор матча Олимпиакос – АЕК: