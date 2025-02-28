ФОТО. Как жена Миколенко поддерживает мужа. Милота
Хороший пример поддержки
Жена защитника «Эвертона» Виталия Миколенко, Виктория, поделилась особенным видео в Instagram, выразив гордость за мужа.
25-летний Виталий Миколенко провел свой сотый матч в АПЛ, отметившись первой голевой передачей. Его супруга Виктория опубликовала нарезку лучших моментов за клуб и подписала: «Горжусь тобой».
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Футболист получает много похвал в Англии, но иногда его нещадно критикуют.
Кроме того, пара ждет первенца. Виктория на поздних сроках беременности.
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