Волынец отпраздновал «сухой» юбилей

31-летний голкипер «Полесья» Евгений Волынец провел 50-й сухой матч в карьере. 36 раз он сохранял свои ворота в неприкосновенности в рядах «Колоса», 9 – «Днепра-1» и 5 – «Полесья». 47 игр Евгений отыграл на «ноль» в чемпионатах Украины, 2 – в еврокубках и 1 – в Кубке Украины.

Свой первый сухой матч Волынец провел 15 сентября 2019 года в домашнем поединке ковалевцев со «Львовом» в УПЛ (1:0), выйдя таким образом на рубеж «50» за 5 лет 166 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи в карьере Евгения Волынца