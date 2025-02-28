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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 21:50 | Обновлено 28 февраля 2025, 22:42
71
0

Волынец отпраздновал «сухой» юбилей

Голкипер зелено-желтых 50-й раз в карьере отыграл на «ноль»

28 февраля 2025, 21:50 | Обновлено 28 февраля 2025, 22:42
71
0
Волынец отпраздновал «сухой» юбилей
ФК Полесье. Евгений Волынец

31-летний голкипер «Полесья» Евгений Волынец провел 50-й сухой матч в карьере. 36 раз он сохранял свои ворота в неприкосновенности в рядах «Колоса», 9 – «Днепра-1» и 5 – «Полесья». 47 игр Евгений отыграл на «ноль» в чемпионатах Украины, 2 – в еврокубках и 1 – в Кубке Украины.

Свой первый сухой матч Волынец провел 15 сентября 2019 года в домашнем поединке ковалевцев со «Львовом» в УПЛ (1:0), выйдя таким образом на рубеж «50» за 5 лет 166 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи в карьере Евгения Волынца

СМ

Дата

Турнир

Клуб

Соперник

Счет

1-й

15.09.2019

Чемпионат Украины

Колос

Львов

1:0 (д)

10-й

14.02.2021

Чемпионат Украины

Колос

Шахтер

0:0 (д)

20-й

10.08.2021

Лига конференций

Колос

Шахтер Крг

0:0 (г)

30-й

27.11.2022

Чемпионат Украины

Колос

Львов

1:0 (г)

40-й

07.10.2024

Чемпионат Украины

Днепр-1

Верес

2:0 (д)

50-й

28.02.2025

Чемпионат Украины

Полесье

Оболонь

0:0 (г)

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цифры и факты Евгений Волынец Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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