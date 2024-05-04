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Чемпионат Англии
Лутон Таун
03.05.2024 22:00 – FT 1 : 1
Эвертон
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Англия
04 мая 2024, 00:12 | Обновлено 04 мая 2024, 00:22
119
5

Эвертон без Миколенко разошелся миром с командой Лутон Таун

У ирисок забил Доминик Калверт-Льюин, на что ответил Элайджа Адебайо

04 мая 2024, 00:12 | Обновлено 04 мая 2024, 00:22
119
5
Эвертон без Миколенко разошелся миром с командой Лутон Таун
Getty Images/Global Images Ukraine. Элайджа Адебайо (слева)

В матче 36-го тура АПЛ «Эвертон» на выезде сыграл вничью с «Лутон Таун» со счетом 1:1.

У гостей гол с пенальти забил Доминик Калверт-Льюин, а хозяева сравняли счет усилиями Элайджи Адебайо.

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко в заявку на матч не попал из-за травмы голеностопа

«Эвертон» набрал 37 очков и занимает 15-е место в АПЛ, обезопасив себя от вылета.

«Лутон Таун» находится в зоне вылета с 26 очками (18-я позиция), столько же имеет «Ноттингем Форест» (26), с одной игрой в запасе.

Премьер-лига. 36-й тур, 3 мая

Лутон Таун – Эвертон – 1:1

Голы: Адебайо, 31 – Калверт-Льюин, 24 (пен)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 35 25 5 5 85 - 28 80
2 Манчестер Сити 34 24 7 3 82 - 32 79
3 Ливерпуль 35 22 9 4 77 - 36 75
4 Астон Вилла 35 20 7 8 73 - 52 67
5 Тоттенхэм 34 18 6 10 67 - 54 60
6 Манчестер Юнайтед 34 16 6 12 52 - 51 54
7 Ньюкасл 34 16 5 13 74 - 55 53
8 Челси 34 14 9 11 65 - 59 51
9 Вест Хэм 35 13 10 12 56 - 65 49
10 Борнмут 35 13 9 13 52 - 60 48
11 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48 - 55 46
12 Брайтон 34 11 11 12 52 - 57 44
13 Фулхэм 35 12 7 16 51 - 55 43
14 Кристал Пэлас 35 10 10 15 45 - 57 40
15 Эвертон 36 12 9 15 38 - 49 37
16 Брентфорд 35 9 8 18 52 - 60 35
17 Ноттингем Форест 35 7 9 19 42 - 62 26
18 Лутон Таун 36 6 8 22 49 - 78 26
19 Бёрнли 35 5 9 21 38 - 70 24
20 Шеффилд Юнайтед 35 3 7 25 34 - 97 16
Полная таблица

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Эвертон Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Элайджа Адебайо Доминик Калверт-Льюин
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 5
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Mac_Gyver
Эвертону бы нормальных игроков в атаку. По забитым на предпоследнем месте... По пропущенным - в зоне ЛЧ.
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Gargantua
Адебайо усилит кого то из грандов
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