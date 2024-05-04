Эвертон без Миколенко разошелся миром с командой Лутон Таун
У ирисок забил Доминик Калверт-Льюин, на что ответил Элайджа Адебайо
В матче 36-го тура АПЛ «Эвертон» на выезде сыграл вничью с «Лутон Таун» со счетом 1:1.
У гостей гол с пенальти забил Доминик Калверт-Льюин, а хозяева сравняли счет усилиями Элайджи Адебайо.
Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко в заявку на матч не попал из-за травмы голеностопа
«Эвертон» набрал 37 очков и занимает 15-е место в АПЛ, обезопасив себя от вылета.
«Лутон Таун» находится в зоне вылета с 26 очками (18-я позиция), столько же имеет «Ноттингем Форест» (26), с одной игрой в запасе.
Премьер-лига. 36-й тур, 3 мая
Лутон Таун – Эвертон – 1:1
Голы: Адебайо, 31 – Калверт-Льюин, 24 (пен)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|35
|25
|5
|5
|85 - 28
|80
|2
|Манчестер Сити
|34
|24
|7
|3
|82 - 32
|79
|3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4
|Астон Вилла
|35
|20
|7
|8
|73 - 52
|67
|5
|Тоттенхэм
|34
|18
|6
|10
|67 - 54
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|7
|Ньюкасл
|34
|16
|5
|13
|74 - 55
|53
|8
|Челси
|34
|14
|9
|11
|65 - 59
|51
|9
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|10
|Борнмут
|35
|13
|9
|13
|52 - 60
|48
|11
|Вулверхэмптон
|35
|13
|7
|15
|48 - 55
|46
|12
|Брайтон
|34
|11
|11
|12
|52 - 57
|44
|13
|Фулхэм
|35
|12
|7
|16
|51 - 55
|43
|14
|Кристал Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15
|Эвертон
|36
|12
|9
|15
|38 - 49
|37
|16
|Брентфорд
|35
|9
|8
|18
|52 - 60
|35
|17
|Ноттингем Форест
|35
|7
|9
|19
|42 - 62
|26
|18
|Лутон Таун
|36
|6
|8
|22
|49 - 78
|26
|19
|Бёрнли
|35
|5
|9
|21
|38 - 70
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|35
|3
|7
|25
|34 - 97
|16
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хавбек «Ворсклы» рассказал о своей травме и возвращении к тренировкам
Украина стала лучшей командой Дивизиона 1B