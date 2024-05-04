Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лутон Таун – Эвертон – 1:1. Ничья без Миколенко. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Лутон Таун
03.05.2024 22:00 – FT 1 : 1
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 мая 2024, 02:15 | Обновлено 04 мая 2024, 02:35
17
0

Лутон Таун – Эвертон – 1:1. Ничья без Миколенко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 36-го тура АПЛ

04 мая 2024, 02:15 | Обновлено 04 мая 2024, 02:35
17
0
Лутон Таун – Эвертон – 1:1. Ничья без Миколенко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура АПЛ «Эвертон» на выезде сыграл вничью с «Лутон Таун» со счетом 1:1.

У гостей гол с пенальти забил Доминик Калверт-Льюин, а хозяева сравняли счет усилиями Элайджи Адебайо.

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко в заявку на матч не попал из-за травмы голеностопа.

«Эвертон» набрал 37 очков и занимает 15-е место в АПЛ, обезопасив себя от вылета.

«Лутон Таун» находится в зоне вылета с 26 очками (18-я позиция), столько же имеет «Ноттингем Форест» (26), с одной игрой в запасе.

Премьер-лига. 36-й тур, 3 мая

Лутон Таун – Эвертон – 1:1

Голы: Адебайо, 31 – Калверт-Льюин, 24 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Элайджа Адебайо (Лутон Таун).
24’
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
По теме:
Арсенал – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Еврокубки близко. Ланс обыграл Лорьян и закрепился на 6-й позиции Лиги 1
В Бундеслиге РБ Лейпциг не удержал победу над Хоффенхаймом
Эвертон Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Доминик Калверт-Льюин Элайджа Адебайо видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна сумма отступных за Довбика. Интересуются два топ-клуба
Футбол | 03 мая 2024, 18:04 1
Стала известна сумма отступных за Довбика. Интересуются два топ-клуба
Стала известна сумма отступных за Довбика. Интересуются два топ-клуба

«Атлетико» и «Челси» – фавориты на трансфер нападающего

Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
Футбол | 03 мая 2024, 17:27 7
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?

Нападающий вернется в «Брюгге»

ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
Футбол | 03.05.2024, 07:44
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
Стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024
Футбол | 03.05.2024, 19:12
Стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024
Стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024
Александр СКЛЯР: «Ограничений для тренировок у меня уже нет»
Футбол | 03.05.2024, 23:12
Александр СКЛЯР: «Ограничений для тренировок у меня уже нет»
Александр СКЛЯР: «Ограничений для тренировок у меня уже нет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус чемпион. Определена первая полуфинальная пара Мастерса в Мадриде
Минус чемпион. Определена первая полуфинальная пара Мастерса в Мадриде
02.05.2024, 00:45
Теннис
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
02.05.2024, 04:34 4
Футбол
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
02.05.2024, 06:40 63
Футбол
Все решилось на тай-брейке. Определена вторая финалистка турнира в Мадриде
Все решилось на тай-брейке. Определена вторая финалистка турнира в Мадриде
03.05.2024, 01:01 2
Теннис
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
02.05.2024, 06:35 6
Футбол
Ирак обыграл Индонезию в матче за бронзу. Кто стал соперником Украины на ОИ
Ирак обыграл Индонезию в матче за бронзу. Кто стал соперником Украины на ОИ
02.05.2024, 21:45
Футбол
Анчелотти сообщил, кто будет кипером Реала в играх с Кадисом и Баварией
Анчелотти сообщил, кто будет кипером Реала в играх с Кадисом и Баварией
03.05.2024, 15:09 3
Футбол
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
02.05.2024, 18:31
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем