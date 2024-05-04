Лутон Таун – Эвертон – 1:1. Ничья без Миколенко. Видео голов и обзор
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В матче 36-го тура АПЛ «Эвертон» на выезде сыграл вничью с «Лутон Таун» со счетом 1:1.
У гостей гол с пенальти забил Доминик Калверт-Льюин, а хозяева сравняли счет усилиями Элайджи Адебайо.
Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко в заявку на матч не попал из-за травмы голеностопа.
«Эвертон» набрал 37 очков и занимает 15-е место в АПЛ, обезопасив себя от вылета.
«Лутон Таун» находится в зоне вылета с 26 очками (18-я позиция), столько же имеет «Ноттингем Форест» (26), с одной игрой в запасе.
Премьер-лига. 36-й тур, 3 мая
Лутон Таун – Эвертон – 1:1
Голы: Адебайо, 31 – Калверт-Льюин, 24 (пен)
Видео голов и обзор матча
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