3 мая на «Кенилворт Роуд» пройдет матч 36-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лутон Таун» встретится с «Эвертоном». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Лутон Таун – Эвертон

Лутон Таун

Команда проводит первый сезон в формате АПЛ. И до этого не играла в высшем футбольном дивизионе страны на протяжении трех десятилетий. С учетом того, что еще и выбирался скромный проект через сито плей-офф, выиграв серию пенальти (пусть и попав в топ-6 Чемпионшипа второй раз кряду), в перспективы его на новом уровне никто не верил. В целом, подопечные Эдвардса не удивили - они набирают намного меньше чем по очку в среднем за поединок. Но при этом пока что слабость других, более опытных новобранцев, Бернли с Шеффилд Юнайтед, и штраф для Эвертона и Ноттингем Форест, оставляет шляпникам шансы на выживание. Тем более что они, проигрывая большинство поединков, периодически очки набирают. А у Борнмута даже выиграли. Но Вулверхэмптону уступили, пусть и минимально, 1:2.

Эвертон

Клуб очень вовремя набрал неплохие обороты. В целом вообще в нынешнем сезоне ириски заметно прибавили по сравнению с позапрошлым и прошлым чемпионатом. Но именно их первыми наказывали по линии финансового фэйр-плей английские чиновники, причем уже успели наложить и второй штраф. Это мог быть контрольный выстрел, особенно с учетом того, что у синих как раз затянулась безвыигрышная серия в 2024-м году. Но Шон Дайш смог выжать максимум из поединков против прямых конкурентов, сначала Бернли, а потом и Ноттингем Форест. Это в сочетании с почетной ничьей против Ньюкасла помогли оторваться от зоны вылета. Дерби с Ливерпулем принесло долгожданную победу, 2:0, над статусным соперником. А единственный гол Гуйе обеспечил и 3 очка с Брентфордом.

Статистика личных встреч

Стороны в этом сезоне сыграли впервые с 2007-го года. Шляпники успели выиграть и в АПЛ, и в кубке, причем оба раза на выезде.

Прогноз

GGBET считает шансы равными. Но мотивации хозяев вполне противопоставлена форма гостей. Поединок должен быть не скучным - ждем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,71).