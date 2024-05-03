В пятницу, 3 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лутон Таун» и «Эвертон».

Игра пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилуорт Роуд».

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Начало поединка запланировано в 22:00 по Киеву.

В таблице АПЛ «Лутон Таун» занимает 18-е место, имея в активе 25 очков после 35 матчей. У «Эвертона» 36 пунктов после 35 поединков.

Видеотрансляцию матча «Лутон Таун» – «Эвертон» проведет телеканал Setanta Sports.

Лутон Таун – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция