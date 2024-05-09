Резервные даты или плавающие переносы? Уже известны контуры нового сезона
Датой старта нового сезона определено 3 августа
Представители клубов УПЛ провели онлайн-совещание, на котором согласовали очертания нового футбольного сезона.
Клубы УПЛ большинством голосов поддержали предложение считать 3 августа базовым днем первого тура.
Ранее обсуждалась возможность провести первый тур на неделю позже, 10 августа. Главным фактором для переноса было участие сборной Украины U-23 на Олимпиаде-2024 в Париже.
Но список кандидатов в сборную до сих пор не обнародован, в связи с этим клубы решили начать чемпионат раньше. Впрочем, клубы, делегирующие в команду Руслана Ротаня двух и более игроков, матчи первого тура пропустят.
Для утверждения решения о старте сезона 3 августа понадобятся еще два этапа: проголосовать за это документально (каждая команда получит соответствующий опросник) и утвердить календарь на заседании исполкома УАФ.
Принципиальное отличие календаря в новом сезоне одно – вместо плавающих переносов матчей будет выделена конкретная резервная дата.
К примеру, клубы, которые не смогут сыграть в первом туре из-за делегирования игроков в олимпийскую сборную, проведут отложенные матчи в резервный день – скорее всего, в первой декаде декабря.
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