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  4. Резервные даты или плавающие переносы? Уже известны контуры нового сезона
Украина. Премьер лига
09 мая 2024, 04:35 |
62
0

Резервные даты или плавающие переносы? Уже известны контуры нового сезона

Датой старта нового сезона определено 3 августа

09 мая 2024, 04:35 |
62
0
Резервные даты или плавающие переносы? Уже известны контуры нового сезона
УПЛ

Представители клубов УПЛ провели онлайн-совещание, на котором согласовали очертания нового футбольного сезона.

Клубы УПЛ большинством голосов поддержали предложение считать 3 августа базовым днем первого тура.

Ранее обсуждалась возможность провести первый тур на неделю позже, 10 августа. Главным фактором для переноса было участие сборной Украины U-23 на Олимпиаде-2024 в Париже.

Но список кандидатов в сборную до сих пор не обнародован, в связи с этим клубы решили начать чемпионат раньше. Впрочем, клубы, делегирующие в команду Руслана Ротаня двух и более игроков, матчи первого тура пропустят.

Для утверждения решения о старте сезона 3 августа понадобятся еще два этапа: проголосовать за это документально (каждая команда получит соответствующий опросник) и утвердить календарь на заседании исполкома УАФ.

Принципиальное отличие календаря в новом сезоне одно – вместо плавающих переносов матчей будет выделена конкретная резервная дата.

К примеру, клубы, которые не смогут сыграть в первом туре из-за делегирования игроков в олимпийскую сборную, проведут отложенные матчи в резервный день – скорее всего, в первой декаде декабря.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу даты и время матчей ТаТоТаке
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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