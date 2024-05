Известно, какой важный пункт Шахтер хочет включить в трансфер Судакова

Итальянский журналист Лоренцо Лепоре подтвердил в своем Twitter интерес со стороны топовых европейских клубов к 21-летнему украинскому футболисту донецкого «Шахтера» Георгию Судакову.

Инсайдер сообщил следующее:

Кроме того, Лепоре утверждает, что руководство «Шахтера» хочет включить в сделку потенциального трансфера Георгий проценты от будущих продаж игрока. Конкретные цифры не называются.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Челси» сделали покупку Георгия приоритетной целью в следующее трансферное окно.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 33 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

🔹#Shakhtar would like to have a % on future sale too