Известно, какой важный пункт Шахтер хочет включить в трансфер Судакова
Лоренцо Лепоре подтверждает интерес от Челси, Арсенала, Ливерпуля, Тоттенхэма к Георгию
Итальянский журналист Лоренцо Лепоре подтвердил в своем Twitter интерес со стороны топовых европейских клубов к 21-летнему украинскому футболисту донецкого «Шахтера» Георгию Судакову.
Инсайдер сообщил следующее:
- Челси и Тоттенхэм провели встречу с представителями Георгия. Эти клубы конкретно заинтересованы;
- Арсенал и Ливерпуль тоже интересовались ситуацией Судакова, но на данном этапе ничего конкретного;
- Сумма возможной сделки составляет около 65-75 миллионов евро.
Кроме того, Лепоре утверждает, что руководство «Шахтера» хочет включить в сделку потенциального трансфера Георгий проценты от будущих продаж игрока. Конкретные цифры не называются.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Челси» сделали покупку Георгия приоритетной целью в следующее трансферное окно.
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 33 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.
🔹#Shakhtar would like to have a % on future sale too— Lorenzo Lepore (@lorenzooleporee) May 8, 2024
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