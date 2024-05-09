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Украина. Премьер лига
09 мая 2024, 05:03 | Обновлено 09 мая 2024, 05:08
252
0

Известно, какой важный пункт Шахтер хочет включить в трансфер Судакова

Лоренцо Лепоре подтверждает интерес от Челси, Арсенала, Ливерпуля, Тоттенхэма к Георгию

09 мая 2024, 05:03 | Обновлено 09 мая 2024, 05:08
252
0
Известно, какой важный пункт Шахтер хочет включить в трансфер Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Итальянский журналист Лоренцо Лепоре подтвердил в своем Twitter интерес со стороны топовых европейских клубов к 21-летнему украинскому футболисту донецкого «Шахтера» Георгию Судакову.

Инсайдер сообщил следующее:

  • Челси и Тоттенхэм провели встречу с представителями Георгия. Эти клубы конкретно заинтересованы;
  • Арсенал и Ливерпуль тоже интересовались ситуацией Судакова, но на данном этапе ничего конкретного;
  • Сумма возможной сделки составляет около 65-75 миллионов евро.

Кроме того, Лепоре утверждает, что руководство «Шахтера» хочет включить в сделку потенциального трансфера Георгий проценты от будущих продаж игрока. Конкретные цифры не называются.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Челси» сделали покупку Георгия приоритетной целью в следующее трансферное окно.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 33 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

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Даниил Агарков Источник: Twitter
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