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Украина. Премьер лига
22 декабря 2024, 15:23 | Обновлено 22 декабря 2024, 15:24
1139
0

«Особые отношения». Экс-голкипер Полесья сказал все, что думает о Буткевиче

Антон Яшков расхвалил Геннадия Буткевича

22 декабря 2024, 15:23 | Обновлено 22 декабря 2024, 15:24
1139
0
«Особые отношения». Экс-голкипер Полесья сказал все, что думает о Буткевиче
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Бывший голкипер житомирского «Полесья» Антон Яшков поделился своим мнением по поводу президента «волков» Геннадия Буткевича. Вратарь заявил, что функционер очень заботится об игроках.

«Всегда у меня будут особые воспоминания об этом клубе. С теплотой вспоминаю о Полесье, о том времени, которое провел в клубе. Когда началось полномасштабное вторжение, играл за Полесье. После паузы начал новый чемпионат во время войны.

Хочу отметить президента Полесья Геннадия Буткевича. Он всегда на первый план ставит футболистов и создает все лучшие условия для них. Желаю Полесью только побед», – сказал Яшков.

Антон Яшков провел за «Полесье» 13 матчей (сначала на правах аренды из Колосса), пропустил 14 голов и пять раз сыграл «на ноль».

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Антон Яшков Геннадий Буткевич Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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