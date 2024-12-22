«Особые отношения». Экс-голкипер Полесья сказал все, что думает о Буткевиче

Бывший голкипер житомирского «Полесья» Антон Яшков поделился своим мнением по поводу президента «волков» Геннадия Буткевича. Вратарь заявил, что функционер очень заботится об игроках.

«Всегда у меня будут особые воспоминания об этом клубе. С теплотой вспоминаю о Полесье, о том времени, которое провел в клубе. Когда началось полномасштабное вторжение, играл за Полесье. После паузы начал новый чемпионат во время войны.

Хочу отметить президента Полесья Геннадия Буткевича. Он всегда на первый план ставит футболистов и создает все лучшие условия для них. Желаю Полесью только побед», – сказал Яшков.

Антон Яшков провел за «Полесье» 13 матчей (сначала на правах аренды из Колосса), пропустил 14 голов и пять раз сыграл «на ноль».