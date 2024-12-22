Миколенко выйдет? Названы стартовые составы на матч Эвертон – Челси
Шон Дайч и Энцо Мареска определились со стартовыми составами своих команд
В 17-м туре Английской Премьер-лиги «Эвертон» на домашнем стадионе примет лондонский «Челси».
Шон Дайч и Энцо Мареска определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Виталий Миколенко попал в стартовую 11-ку, а Михаил Мудрик ожидаемо пропустит игру.
Матч «Эвертон» – «Челси» запланирован на воскресенье, 22 декабря. Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне «Эвертон» занимает 16 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 15 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей. «Челси» находится на второй строчке УПЛ.
Стартовые составы матча «Эвертон» – «Челси»:
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