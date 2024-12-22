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Англия
22 декабря 2024, 15:01 | Обновлено 22 декабря 2024, 15:18
273
0

Миколенко выйдет? Названы стартовые составы на матч Эвертон – Челси

Шон Дайч и Энцо Мареска определились со стартовыми составами своих команд

22 декабря 2024, 15:01 | Обновлено 22 декабря 2024, 15:18
273
0
Миколенко выйдет? Названы стартовые составы на матч Эвертон – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В 17-м туре Английской Премьер-лиги «Эвертон» на домашнем стадионе примет лондонский «Челси».

Шон Дайч и Энцо Мареска определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Виталий Миколенко попал в стартовую 11-ку, а Михаил Мудрик ожидаемо пропустит игру.

Матч «Эвертон» – «Челси» запланирован на воскресенье, 22 декабря. Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне «Эвертон» занимает 16 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 15 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей. «Челси» находится на второй строчке УПЛ.

Стартовые составы матча «Эвертон» – «Челси»:

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Виталий Миколенко Михаил Мудрик стартовые составы Английская Премьер-лига Челси Эвертон Эвертон - Челси Энцо Мареска Шон Дайч
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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