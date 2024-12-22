ВИДЕО. Девятый гол в сезоне. Довбик оформил мяч в чемпионате Италии

В матче чемпионата Италии между Ромой и Пармой отличился украинский форвард Артем Довбик, который на 83-й минуте сделал счет 5:0.

Артем был перед воротами соперника и спокойно замкнул удобную передачу Пауло Дибалы.

Для Довбика это пятый гол в нынешнем сезоне Серии A и девятый мяч во всех турнирах. В минувшем поединке Артем отметился дублем в Кубке Италии.