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Италия
22 декабря 2024, 15:16 | Обновлено 22 декабря 2024, 15:44
2131
1

ВИДЕО. Девятый гол в сезоне. Довбик оформил мяч в чемпионате Италии

Артем сделал счет 5:0

22 декабря 2024, 15:16 | Обновлено 22 декабря 2024, 15:44
2131
1
ВИДЕО. Девятый гол в сезоне. Довбик оформил мяч в чемпионате Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Италии между Ромой и Пармой отличился украинский форвард Артем Довбик, который на 83-й минуте сделал счет 5:0.

Артем был перед воротами соперника и спокойно замкнул удобную передачу Пауло Дибалы.

Для Довбика это пятый гол в нынешнем сезоне Серии A и девятый мяч во всех турнирах. В минувшем поединке Артем отметился дублем в Кубке Италии.

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Парма Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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