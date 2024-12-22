Италия22 декабря 2024, 15:16 | Обновлено 22 декабря 2024, 15:44
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ВИДЕО. Девятый гол в сезоне. Довбик оформил мяч в чемпионате Италии
Артем сделал счет 5:0
22 декабря 2024, 15:16 | Обновлено 22 декабря 2024, 15:44
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В матче чемпионата Италии между Ромой и Пармой отличился украинский форвард Артем Довбик, который на 83-й минуте сделал счет 5:0.
Артем был перед воротами соперника и спокойно замкнул удобную передачу Пауло Дибалы.
Для Довбика это пятый гол в нынешнем сезоне Серии A и девятый мяч во всех турнирах. В минувшем поединке Артем отметился дублем в Кубке Италии.
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